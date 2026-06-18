Loomerová popisuje, že poté, co v minulosti došlo ke zrušení účtů na několika jejích sociálních sítích, ji oslovila ruská propagandistická stanice RT, aby vystupovala v její show, a dokonce pro ně psala.
Komentátorka tvrdí, že si od nich nevzala žádné peníze, přesto na nabídku kývla, přičemž jí přišlo úžasné, že ruské médium jí dalo prostor, zatímco americká vláda za ni nebojovala proti velkým technologickým společnostem provozujícím sociální sítě.
Protrumpovská influencerka popisuje, že začala podléhat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Začala říkat věci jako, že „možná oni se starají o svobodu slova více než moje vlastní země“.
„Říkáte komentáře, které jsou proputinovské, a já jich řekla hodně,“ přiznává Loomerová. „Wow, má stoprocentní pravdu ohledně nutnosti denacifikace Ukrajiny,“ tvrdila například v minulosti.
Zatímco je ráda, že šéf Kremlu kritizoval velké technologické společnosti za údajnou manipulaci voleb v neprospěch Trumpa, začala si pokládat otázku, zda to myslí opravdu upřímně a není to jen „psychologická operace“ s cílem získat pravicové Američany na svou stranu.
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Podle ní začala být velká část konzervativních Američanů „přehnaně nakloněna“ Moskvě kvůli alergické reakci na podezření, že se Rusové vměšovali do amerických prezidentských voleb, aby dosáhli Trumpova zvolení.
„Nasadili jsme si klapky na oči, protože jsme si mysleli: kdokoliv kdykoliv zmíní Rusko, znamená to, že chrlí propagandu proti Donaldu Trumpovi a konzervativnímu hnutí,“ uvádí Loomerová.
„Nyní však, když je vidím říkat věci jako: ‚musíme denacifikovat Ukrajinu a musíme pokračovat v naší brutální vojenské kampani proti Ukrajině‘, zatímco předstírají, že jsou pravoslavnou křesťanskou zemí, ale přitom vraždí stovky tisíc mladých křesťanů na Ukrajině a podporují skutečné neonacisty v USA vytvářením výstřižků z jejich podcastů, říkám si: wow, podlehli jsme ruské propagandě a já jsem podlehla ruské propagandě,“ sype si popel na hlavu.
Loomerová je zakladatelkou mediálního projektu Loomered. Popisuje, že váhala vyslat zpravodaje na ukrajinskou frontu, protože se bála, že ji lidé budou považovat za pokrytce. „Byla jsem tak dlouho protiukrajinská a papouškovala jsem tyhle argumenty v domnění, že říkám správnou věc, a neuvědomovala jsem si, jak mě jako konzervativce, Trumpovu podporovatelku nebo jen jako amerického občana emocionálně zmanipulovala online propaganda.“
Přiznání konzervativní komentátorky přichází krátce poté, co zkritizovala šéfku amerických zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou za její zprávu o americkém financování laboratoří na Ukrajině, z čehož dlouhodobě Ukrajinu a USA falešně obviňuje Rusko. Gabbardová podle Loomerové jednoduše převzala ruskou propagandistickou zprávu a jen na ni dala logo svého úřadu, aby ji prezentovala jako oficiální zprávu. Vyzývá proto k její rezignaci.
Loomerová je považována za člověka, který má na Trumpa značný vliv a má i k němu přímý přístup. Přičítá se jí propuštění několika významných představitelů Národní bezpečnostní rady Bílého domu (NSC), které nepovažovala za dostatečně oddané Trumpově agendě. Stalo se tak poté, co se osobně setkala s šéfem Bílého domu.