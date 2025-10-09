Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?

Autor:
  16:18
Velkou pozornost vzbudil ručně psaný vzkaz, který ve středu večer předal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi šéf diplomacie Marco Rubio. Informoval ho jím, že je blízko k uzavření mírové dohody mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Vzkaz, který nebyl určen očím veřejnosti, zachytil fotograf agentury AP.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

Trump vedl v Bílém domě debatu s konzervativními influencery, když k němu přistoupil Rubio a něco mu pošeptal do ucha. Americký ministr zahraničí držel na bílém papíře ručně psaný vzkaz, který prezidentovi předal.

List papíru, na kterém americký ministr zahraničí Marco Rubio informoval Donalda Trumpa o dosažení mírové dohody mezi Izraelem a Hamásem. (8. října 2025)
Prezident Donald Trump během kulatého stolu o hnutí Antifa v Bílém domě (8. října 2025)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025)
Donald Trump s listem papíru, na kterém ho ministr zahraničí Marco Rubio informoval o dosažení mírové dohody mezi Izraelem a Hamásem. (8. října 2025)
28 fotografií

Fotograf agentury AP na papír zaostřil. „Musíte co nejdříve schválit příspěvek na Truth Social, abyste mohli jako první oznámit dohodu,“ stálo v něm. Truth Social je Trumpova sociální síť.

Nobelovka v kapse? Dohoda je pro Trumpa obří úspěch, ale mír Gaze zaručit nemusí

„Právě jsem dostal zprávu od ministra zahraničí, že jsme velmi blízko dohodě o Blízkém východě a že mě budou potřebovat poměrně rychle,“ řekl Trump s tím, že zodpoví ještě další otázky, což pokračovalo ještě nějakou dobu. Rubio mezitím vypadal viditelně nervózně, dodává AP. Po asi deseti minutách prezident oznámil, že „musí nyní odejít“ pokusit se vyřešit „nějaké problémy na Blízkém východě“.

Trump poté napsal na Truth Social, že Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Šéf Bílého domu se snaží ukončit konflikt na Blízkém východě s cílem získat za to Nobelovu cenu míru.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Toto bude nový Brumbál. Podívejte se na první snímky Johna Lithgowa ve slavné roli

V rámci natáčení nového seriálu Harry Potter se na internetu poprvé objevily snímky herce Johna Lithgowa v roli Brumbála a hned vyvolaly bouřlivé reakce fanoušků. Někteří jej označují za ztělesněnou...

9. října 2025  16:39

Orbán nasadil v Bruselu špiony, snažili se verbovat informátory v unijních institucích

Maďarsko v minulosti využívalo své tajné služby k tomu, aby získávaly informace v institucích Evropské unie, ve kterých za tímto účelem hledaly spolupracovníky. Vyplývá to z investigace německého...

9. října 2025  16:32

Televize Óčko ovládla sledovanost mezi mladými. Zaujala nahá seznamka

Óčko se ve středu večer stalo nejsledovanější televizí v Česku, alespoň tedy mezi diváky ve věku 15 až 24 let. Také v širší věkové kategorii se ovšem televizi dařilo i mezi ostatními konkurenty....

9. října 2025  16:23

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

9. října 2025  16:18

Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?

Velkou pozornost vzbudil ručně psaný vzkaz, který ve středu večer předal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi šéf diplomacie Marco Rubio. Informoval ho jím, že je blízko k uzavření mírové dohody...

9. října 2025  16:18

Řidič na dohled Trosek převrátil kamion s uhlím, to se vysypalo do pole

Řidič nákladního vozu havaroval dnes před polednem nedaleko Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Projel mírnou pravotočivou zatáčkou, za ní však skončil mimo vozovku na boku. Náklad uhlí se rozsypal do...

9. října 2025  16:13

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:05

RECENZE: Chaos bez krásy. Album Adama Mišíka by bylo lepší bez pokusu o zpěv

Premium

Šest let po albu 2.0 se Adam Mišík hlásí o pozornost deskou se slibným názvem V chaosu je krása. Chaos v hlavě jeho nové skladby nadělají pořádný, ovšem slibované krásy se jaksi nedostává.

9. října 2025

ČD zaplatí pokutu šest milionů korun. Dopravce chyboval při nákupu vlaků

České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou národnímu dopravci vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu....

9. října 2025  15:57

Z trezoru Znojemské tepelné zmizelo 170 tisíc, policie stíhá bývalého olympionika

Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná společnost. Zjištění redakce iDNES.cz...

9. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:41

Vandalové poškodili hrob strůjce zrušení trestu smrti, chvíli před pohřbem v Pantheonu

Vandalové nedaleko Paříže posprejovali hrobku někdejšího francouzského ministra spravedlnosti Roberta Badintera. A to jen chvíli před tím, než ho ve čtvrtek večer symbolicky pohřbí v pařížském...

9. října 2025  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.