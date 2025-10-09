Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?

Trump vedl v Bílém domě debatu s konzervativními influencery, když k němu přistoupil Rubio a něco mu pošeptal do ucha. Americký ministr zahraničí držel na bílém papíře ručně psaný vzkaz, který prezidentovi předal.
Fotograf agentury AP na papír zaostřil. „Musíte co nejdříve schválit příspěvek na Truth Social, abyste mohli jako první oznámit dohodu,“ stálo v něm. Truth Social je Trumpova sociální síť.
Nobelovka v kapse? Dohoda je pro Trumpa obří úspěch, ale mír Gaze zaručit nemusí
„Právě jsem dostal zprávu od ministra zahraničí, že jsme velmi blízko dohodě o Blízkém východě a že mě budou potřebovat poměrně rychle,“ řekl Trump s tím, že zodpoví ještě další otázky, což pokračovalo ještě nějakou dobu. Rubio mezitím vypadal viditelně nervózně, dodává AP. Po asi deseti minutách prezident oznámil, že „musí nyní odejít“ pokusit se vyřešit „nějaké problémy na Blízkém východě“.
Trump poté napsal na Truth Social, že Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Šéf Bílého domu se snaží ukončit konflikt na Blízkém východě s cílem získat za to Nobelovu cenu míru.