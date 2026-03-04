Jen několik dní po zahájení války s Íránem spustil Trump vojenskou akci v další zemi

Americké Jižní velitelství uvedlo, že zásahy jsou „silným příkladem závazku partnerů v Latinské Americe a Karibiku bojovat proti narkoterorismu“. Do operace se zapojují i ekvádorské ozbrojené síly, píše server Metro.
Podle ekvádorského ministerstva obrany jde o novou fázi boje proti organizovanému zločinu a nelegální těžbě. „Společné velení ozbrojených sil bude pokračovat v boji proti organizovanému zločinu spolu se strategickými partnery, aby zajistilo bezpečnost obyvatel a klidnou budoucnost země,“ uvedl resort na sociálních sítích.
Americká pobřežní stráž a bezpečnostní složky mají společně vyhledávat podezřelá plavidla, zastavovat je a zabavovat nelegální náklad. Spojené státy už v posledních týdnech provedly několik zásahů proti lodím podezřelým z pašování drog v Karibiku v rámci nové „války proti drogám“ zaměřené na Latinskou Ameriku.
Právní experti však upozorňují, že podobné operace mohou být z hlediska mezinárodního práva sporné. Administrativa Donalda Trumpa přesto tvrdí, že jde o nutný krok v boji proti pašování drog.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa uvedl, že přibližně 70 procent světové produkce kokainu prochází přes přístavy jeho země. Vláda proto slibuje tvrdší postup proti drogovým kartelům.
Nasazení americké armády v oblasti Karibiku letos znamenalo výraznou změnu dosavadního přístupu Spojených států k potírání pašování drog na moři.