Jen několik dní po zahájení války s Íránem spustil Trump vojenskou akci v další zemi

  17:50
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila vojenskou operaci také v Ekvádoru. Podle americké armády jsou cílem zásahů „označené teroristické organizace“, zejména drogové kartely Los Lobos a Los Choneros. Operace přichází jen několik dní poté, co Spojené státy zahájily údery proti Íránu.

Americké Jižní velitelství uvedlo, že zásahy jsou „silným příkladem závazku partnerů v Latinské Americe a Karibiku bojovat proti narkoterorismu“. Do operace se zapojují i ekvádorské ozbrojené síly, píše server Metro.

Lidé míří k vrtulníku na neupřesněném místě na záběru z videa, které zveřejnilo americké Jižní velitelství. Podle něj jde o součást společné operace ozbrojených sil Ekvádoru a Spojených států zaměřené proti pašování drog (4. března 2026)

Podle ekvádorského ministerstva obrany jde o novou fázi boje proti organizovanému zločinu a nelegální těžbě. „Společné velení ozbrojených sil bude pokračovat v boji proti organizovanému zločinu spolu se strategickými partnery, aby zajistilo bezpečnost obyvatel a klidnou budoucnost země,“ uvedl resort na sociálních sítích.

Írán změnil strategii. Chce rozšířit takové utrpení, aby Trump musel couvnout

Americká pobřežní stráž a bezpečnostní složky mají společně vyhledávat podezřelá plavidla, zastavovat je a zabavovat nelegální náklad. Spojené státy už v posledních týdnech provedly několik zásahů proti lodím podezřelým z pašování drog v Karibiku v rámci nové „války proti drogám“ zaměřené na Latinskou Ameriku.

Právní experti však upozorňují, že podobné operace mohou být z hlediska mezinárodního práva sporné. Administrativa Donalda Trumpa přesto tvrdí, že jde o nutný krok v boji proti pašování drog.

Írán chce jednat, ale už je pozdě, všechno jsme zničili, napsal Trump

Ekvádorský prezident Daniel Noboa uvedl, že přibližně 70 procent světové produkce kokainu prochází přes přístavy jeho země. Vláda proto slibuje tvrdší postup proti drogovým kartelům.

Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí

Nasazení americké armády v oblasti Karibiku letos znamenalo výraznou změnu dosavadního přístupu Spojených států k potírání pašování drog na moři.

