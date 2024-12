Vystoupení USA z NATO bych zvážil, řekl Trump. Omilostní útočníky na Kongres

Zvolený americký prezident Donald Trump by „rozhodně zvážil“ vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the Press, který bude odvysílán v neděli pozdě večer SEČ. Trump také dodal, že hned první den v úřadu hodlá omilostnit ty, které americké soudy odsoudily za útok na budovu Kongresu ze 6. ledna 2021.