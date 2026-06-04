Trump ztrácí dominanci. Sněmovna se mu vzpírá, přidávají se i republikáni

Demokraté dlouhodobě vystupují proti válce s Íránem, kterou Trump zahájil. Vadí jim především to, že o ní rozhodl bez souhlasu Kongresu. Jejich dosavadní snahy prosadit usnesení o válečných pravomocích se však míjely účinkem, i když se demokratům dařilo získávat pro svou stranu čím dál více hlasů.
Ve středu se jim konečně podařil průlom díky hlasům čtyř republikánských rebelů, kteří podpořili rezoluci nařizující prezidentovi stáhnout ozbrojené síly USA z bojových operací proti teokratickému režimu, dokud je neschválí Kongres.
„Ukazuje to na prezidentův občasný krátkozraký pohled na věc. Udělá si to, co chce, bez ohledu na to, zda to republikánům uškodí.“