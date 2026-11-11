„Voliči špatně vybrali.“ Krotcí republikáni stojí za Trumpem i po volebním výprasku

„Je mi líto, že si voliči špatně vybrali,“ reagoval končící předseda republikánů ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson na výsledky voleb do Kongresu, ve kterých demokraté dosáhli jasného vítězství. Na otázku, zda demokratická modrá vlna neukazuje, že by měl Trump změnit kurz, odpověděl záporně.
„Nebudu prezidentovi radit, jak má dělat svou práci. Za první dva roky jeho mandátu máme neuvěřitelné výsledky a v nadcházejících dnech očekávám další úspěchy,“ uvedl.
Johnsonova kritika voličů ukazuje, že část republikánů hodlá po volebním výprasku pokračovat v prosazování trumpismu (ať už to znamená cokoli). Možná ještě výstižnějším dokladem je Johnsonův nástupce, kterého si republikáni zvolili.
Zatímco ve Sněmovně reprezentantů si Trump udrží u Republikánské strany silnou pozici, v případě Senátu to může být odlišné.