Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Voliči špatně vybrali.“ Krotcí republikáni stojí za Trumpem i po volebním výprasku

Jan Hron
  16:09
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie19 Premium

Americký prezident Donald Trump sleduje instalaci posledního ocelového nosníku při stavbě tanečního sálu Bílého domu. (4. listopadu 2026) | foto: AP

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se i po fiasku ve volbách do Kongresu drží linie stanovené prezidentem Donaldem Trumpem. Někteří kritizují voliče a naznačují, že hodlají stát pevně za prezidentem. Objevují se sice i náznaky, že by se v Senátu republikáni mohli pokusit od prezidenta více distancovat, veřejně se jej však odváží kritizovat málokdo.

„Je mi líto, že si voliči špatně vybrali,“ reagoval končící předseda republikánů ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson na výsledky voleb do Kongresu, ve kterých demokraté dosáhli jasného vítězství. Na otázku, zda demokratická modrá vlna neukazuje, že by měl Trump změnit kurz, odpověděl záporně.

„Nebudu prezidentovi radit, jak má dělat svou práci. Za první dva roky jeho mandátu máme neuvěřitelné výsledky a v nadcházejících dnech očekávám další úspěchy,“ uvedl.

Johnsonova kritika voličů ukazuje, že část republikánů hodlá po volebním výprasku pokračovat v prosazování trumpismu (ať už to znamená cokoli). Možná ještě výstižnějším dokladem je Johnsonův nástupce, kterého si republikáni zvolili.

Zatímco ve Sněmovně reprezentantů si Trump udrží u Republikánské strany silnou pozici, v případě Senátu to může být odlišné.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Byl bystrý, umí i naslouchat. Finský prezident Stubb popsal hovor s Putinem

Alexander Stubb (11. listopadu 2026)

Finský prezident Alexander Stubb hodnotí svůj telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kladně. Šéf Kremlu podle něj dokáže i naslouchat. Pokud chce být Evropa součástí jednání,...

11. listopadu 2026  16:26

Milovník piva Havlíček ani na Ukrajině neodolal. Zastavil se pro jedno

Milovník piva Havlíček ani na Ukrajině neodolal. Zastavil se pro jedno

Od našich zpravodajů na Ukrajině – Nejen o politických nebo byznysových jednáních je současná cesta vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu. Během krátké přestávky...

11. listopadu 2026  16:22

„Voliči špatně vybrali.“ Krotcí republikáni stojí za Trumpem i po volebním výprasku

Premium
Americký prezident Donald Trump sleduje instalaci posledního ocelového nosníku...

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se i po fiasku ve volbách do Kongresu drží linie stanovené prezidentem Donaldem Trumpem. Někteří kritizují voliče a naznačují, že hodlají stát pevně za...

11. listopadu 2026  16:09

Svobodě a míru musíme přispět každý z nás, řekl Pavel při pietě za veterány

Zleva vpředu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), prezident Petr Pavel a...

Mír a svoboda nejsou podle prezidenta Petra Pavla nárokem, se kterým se lidé mohou obrátit na vládu, a požadovat, aby jim je zajistila. Jsou věcí všech, řekl ve středu u příležitosti Dne válečných...

11. listopadu 2026  13:52,  aktualizováno  16:03

Španělsko ochromila dva týdny před volbami první generální stávka za 14 let

Ve Španělsku vypukla generální stávka, kterou podpořily hlavní odborové svazy v...

Španělsko ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy. Omezena byla mimo jiné hromadná doprava a částečně i zdravotní a sociální služby. Protestující blokovali...

11. listopadu 2026  11:59,  aktualizováno  16:02

Problém pro obžalovaného Gašpara. Fico po ztrátě většiny neprotlačil trestní novelu

Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar (11....

Slovenská vládní koalice ve středu neprosadila další změny v trestním právu. Poté, co v parlamentu ztratila většinu, její novela neprošla o jeden hlas. Navrhované úpravy by podle opozice pomohly...

11. listopadu 2026  15:47

Vyhlazení národa Rusku vychází. Ukrajině hrozí demografický kolaps, ukazují čísla

Premium
Psycholožka ukrajinské záchranné služby drží dítě evakuované z desetipatrového...

Ukrajina rychle přichází o své obyvatele. Válka si vyžádala životy mnoha lidí v produktivním věku, miliony dalších odcházejí do zahraničí a stále méně párů plánuje mít děti. Země tak ztrácí nejen...

11. listopadu 2026  15:30

V Abú Zabí skončila jednání o Ukrajině. Kushner s Witkoffem pojedou za Putinem

Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a...

V Abú Zabí skončilo trojstranné jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, které ve středu pokračovalo druhým a posledním dnem.

11. listopadu 2026  10:55,  aktualizováno  15:19

Zpronevěra milionů při koupi veteránů. Recidivistu čeká dalšího 6,5 roku vězení

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Za zpronevěru deseti milionů korun pod záminkou nákupu dvou britských závodních vozů Chevron B16 uložil olomoucký krajský soud Martinu Pompovi 6,5 roku vězení. Muž podle rozsudku vylákal peníze od...

11. listopadu 2026  15:18

Vláda ruší vyhlášku o stravování. Stát nemá být zachránce lidstva, říká Šťastný

ilustrační snímek

Už od září 2027 měly děti ve všech školních jídelnách dostávat na talíř nutričně vyvážená jídla bez polotovarů, přemíry cukru a soli. Jenže vyhlášku, která to měla zajistit, chce vláda zásadně...

11. listopadu 2026  13:41,  aktualizováno  15:11

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“

Írán ukázal podzemní raketové město

Íránské revoluční gardy (IRGC) zveřejnily záběry podzemních tunelů a prostor, v nichž jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování. Íránská...

11. listopadu 2026  15:06

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.

11. listopadu 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.