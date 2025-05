Mluvčí DHS Tricia McLaughlinová uvedla, že soutěž by obnášela plnění úkolů souvisejících s americkými zvyky a tradicemi. Ministerstvo podle ní návrh Worsoffa stále zkoumá.

„Námět je obecně oslavou toho, co znamená být Američanem, a jaké je to privilegium být občanem Spojených států amerických,“ uvedla McLaughlinová s tím, že je zapotřebí oživit občanskou odpovědnost. Dodala, že DHS rádo zváží netradiční návrhy, zejména pokud oslavují, „co znamená být Američanem“.

Devětačtyřicetiletý Kanaďan Worsoff, jenž získal americké občanství, uvedl, že k myšlence reality show jej přivedl vlastní proces naturalizace. Soutěžící by podle jeho námětu plnili úkoly v různých státech.

Jeden z úkolů by se přitom týkal například Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a přistěhovalci by v Texasu či na Floridě soutěžili o to, komu se nejdříve podaří sestavit raketu. Součástí soutěže by byly i vědomostní kvízy nebo občanské výzvy.

Pořad by skončil tím, že by bylo jednomu z účastníků slavnostně uděleno občanství Spojených států, uvedl Worsoff. „Potřebujeme celonárodní debatu o tom, co to znamená být Američanem,“ řekl.

„Musíme si znovu připomenout, jaký je to důvod k hrdosti a jaká čest je být Američanem,“ dodal s tím, že by nikdo v důsledku účasti v pořadu nebyl nijak poškozen ve svém imigračním procesu ani deportován. „Stane se to, že tyto lidi a jejich příběhy a cesty opravdu poznáme a budeme je oslavovat jako lidské bytosti,“ řekl. „Dáme těmto lidem tvář, jejich cestě lidský rozměr,“ dodal.

Konkrétní podoba pořadu by podle Worsoffa závisela na tom, co by si přály televizní stanice a co by umožnilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Námět podobné reality show Worsoff DHS předložil už v minulosti, mimo jiné v roce 2012.

DHS v čele s ministryní Kristi Noemovou ve snaze informovat o přísné imigrační politice prezidenta Donalda Trumpa již sáhla k formátům připomínajícím reality show, poznamenal to v pátek server deníku The New York Times. Koneckonců sám Trump se stal slavným po celých Spojených státech až díky účasti v reality show. Jako moderátor se prosadil v úspěšném pořadu The Apprentice (Učedník), kde vítězovi nabízel práci ve své firmě.

Podle McLaughlinové se ministryně Worsoffovým námětem zatím nezabývala. Mluvčí na sociálních sítích uvedla, že DHS každoročně dostává stovky námětů na televizní pořady a dokumentární snímky, které se týkají například činnosti pohraničníků nebo hospodářské kriminality.

„Každý návrh prochází důkladným prověřovacím procesem předtím, než je schválen nebo zamítnut,“ dodala McLaughlinová.

Ministerstvo v minulosti spolupracovalo s tvůrci na různých projektech. Za Trumpovy první vlády DHS umožnilo filmařům pro seriál Země imigrantů (Immigration Nation) natáčet práci pracovníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE).