Český zástupce se podpisové ceremonie, která se koná na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, nezúčastnil. Mezi státníky, kteří dokument podepsali, byl mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán.
Připravujeme podrobnosti...
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...
Zakladatelka společnosti Theranos Elizabeth Holmesová požádala prezidenta USA Donalda Trumpa o předčasné propuštění z vězení. Vyplývá to ze žádosti o zmírnění trestu, kterou její právníci podali...
Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začal zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že...
Donald Trump v Davosu prohlásil, že sílu k zisku Grónska nepoužije. Hrozba, že by nevypočitatelný prezident přesto nařídil americkým vojákům zásah proti arktickému ostrovu, ale rozvířila citlivou...
Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí...
Justice chybovala při vyhoštění Ukrajince Olega Kalašnikova, který si v Česku odpykal trest za nájemnou vraždu ukrajinského podnikatele v Litoměřicích. Konstatoval to Ústavní soud (ÚS). Kalašnikov...
Bolí je v hrudníku a hůř se jim dýchá. Přibývá lidí, hlavně seniorů, u nichž je příčinou těchto potíží zúžená srdeční tepna, kterou proudí málo krve. Kardiologové už dlouho rozšiřují a vyztužují...
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena Rada míru. Rada se nejprve zaměří na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy,...
V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a...
Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva roky peníze 219 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
Financování veřejnoprávních médií nemusí být jen prostřednictvím koncesionářských poplatků, zajištěna však musí být jejich nezávislost, řekl prezident Petr Pavel při debatě s olomouckými studenty....
Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...