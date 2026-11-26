Trump napsal, že tématu věnoval hodně času při rozhovorech s Putinem v Číně, kde se oba tento měsíc setkali při summitu fóra Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Putin by podle něj měl od agrese ustoupit v naději, že „se podaří dosáhnout dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, a to rychle“.
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V závěru příspěvku Trump také poznamenal, že pro něj byla čest setkat se ve středu večer na Floridě s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Oba představitelé po schůzce vydali společné prohlášení, že by Rusko nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině.
Trump a Rutte se věnovali zejména válce na Ukrajině a konfliktu v Íránu. „Také jsme diskutovali o důležitosti toho, aby se Rusko vyhnulo jakýmkoli krokům, které, ať již záměrně, či nezáměrně, rozšíří válku,“ uvedli v prohlášení.
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Rusko na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a pro mírová jednání klade územní požadavky, na něž Kyjev odmítá přistoupit. Trump hovoří o dojednání míru od svého nástupu do funkce loni v lednu, dohody se však zatím nepodařilo dosáhnout. V souvislosti s rostoucími cenami nafty naproti tomu snížil ekonomický tlak na Rusko a v říjnu se s Putinem dohodl na dodávkách ruské nafty do USA.
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19. listopadu 2026