Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...
Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona
Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...
Mosty v centru Prahy jsou obsypané lidmi. Prahou přelétly unikátní stíhačky
Stovkám lidí se na pražských mostech naskytl unikátní pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...
Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit
Americký prezident Donald Trump po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem v rámci státní návštěvy Velké Británie řekl, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Starmer uvedl, že s Trumpem...
Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Jsou i těžce zranění
Devět lidí, z toho dva těžce, se zranili při vážné nehodě osobního vozidla a autobusu na Svitavsku. Podle policie je zcela uzavřena silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...
Čistíme území od okupantů. Zelenskyj hlásí úspěchy při protiútoku u Dobropillje
Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci...
Slovenský velvyslanec si v Černínském paláci stěžoval na ministra Rakušana
Slovenský velvyslanec v Česku Martin Muránsky ve čtvrtek na ministerstvu zahraničí vyjádřil protest v souvislosti s účastí českého vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana na...
Polsko zavřelo hranici s Běloruskem na neurčito. A dusí tak obchodní tepnu Číny
Rusko-běloruské cvičení Západ sice skončilo před dvěma dny, hraniční přechody s Polskem, které se právě kvůli těmto manévrům uzavřely, jsou však i nadále mimo provoz. A není jasné, kdy se zase...
Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily
Ve středu zemřela rakouská historička umění Daniela Hammer-Tugendhatová, nejmladší dcera manželů Tugendhatových, kteří postavili v brněnských Černých Polích slavnou vilu. Bylo jí 79 let. Zprávu ve...
Ukrajina vyškolí Poláky v boji proti dronům, dá jim přístup ke svým systémům
Polsko a Ukrajina vytvoří společnou operační skupinu pro bezpilotní systémy, v níž budou Ukrajinci školit své polské protějšky v boji proti dronům. Polský ministr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz o věci ve...
Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšly statisíce lidí
Odbory napříč Francií od rána organizují stávky a protesty proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažená je městská a regionální doprava....
Fed rozhodl o snížení sazeb téměř jednomyslně. Další vývoj je ale nejistý
Americká centrální banka navzdory nejistotám snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Pro uvolnění překvapivě hlasovalo hned 11 ze 12 členů měnového výboru. Zdá se, že předsedovi...
Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko
Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se...