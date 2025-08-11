Jak po summitu? Jednání se Zelenským, s Putinem či oběma dohromady, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump zatím neví, zda se po aljašském summitu s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem sejde s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, opět s Putinem či s oběma dohromady. V pondělí uvedl, že počítá se všemi variantami.

Americký prezident Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na summitu G20 v německém Hamburku. (7. července 2017) | foto: Evan VucciAP

Trump prohlásil, že páteční schůzka na Aljašce, bude „oťukávací“ s cílem přimět Rusko k ukončení bojů. „Řeknu Putinovi, že musí ukončit tuto válku. Musí ji ukončit,“ řekl šéf Bílého domu.

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Na Antarktidě našli pozůstatky britského polárníka, u nich i jeho hodinky či dýmku

V tajícím ledovci u polské stanice na Ostrově krále Jiřího v Antarktidě našli polští výzkumníci kosti, hodinky, vysílačku, nůž a také dýmku britského polárníka Dennise Bella, který tam zahynul při...

11. srpna 2025  18:07

Nechlastal jsem s Putinem, řekl Babiš v hospodě. Koupil si asexuální plavky

„Když nás zvolíte, máme program pro váš lepší život,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš v nabité hospůdce Pohoda na jihu v Praze 11 nedaleko konečné stanice metra Háje. „Nechceme zdravotnictví pro...

11. srpna 2025  17:54

Merz svolal jednání Evropanů s Trumpem a Zelenským před summitem na Aljašce

Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí...

11. srpna 2025  17:51

Trump nasadí ve Washingtonu Národní gardu. Město chce zbavit bezdomovců

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě oznámil, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do hlavního města vyšle Národní gardu,...

11. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  17:49

Miliardový servis tanků Leopard 2A4. Obrana uzavřela smlouvu na sedm let

Ministerstvo obrany v pondělí uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let....

11. srpna 2025  17:49

Dát Rusům Doněckou oblast? Summit Trump–Putin poltí zničené Ukrajince

Ukončení bojů na Ukrajině, které hodlá americký prezident Donald Trump dohodnout s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, řadu jejích obyvatel znechucuje a znepokojuje. Odmítají se vzdát území...

11. srpna 2025

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.

11. srpna 2025  16:56

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

11. srpna 2025  16:52

Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...

11. srpna 2025  16:45

V historickém centru Krumlova se rozjelo auto, nabouralo do obchodu se suvenýry

V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se...

11. srpna 2025  15:54

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

