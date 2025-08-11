Jak po summitu? Jednání se Zelenským, s Putinem či oběma dohromady, řekl Trump

Trump prohlásil, že páteční schůzka na Aljašce, bude „oťukávací“ s cílem přimět Rusko k ukončení bojů. „Řeknu Putinovi, že musí ukončit tuto válku. Musí ji ukončit,“ řekl šéf Bílého domu.
Připravujeme další podrobnosti...
Americký prezident Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na summitu G20 v německém Hamburku. (7. července 2017) | foto: Evan Vucci, AP
Trump prohlásil, že páteční schůzka na Aljašce, bude „oťukávací“ s cílem přimět Rusko k ukončení bojů. „Řeknu Putinovi, že musí ukončit tuto válku. Musí ji ukončit,“ řekl šéf Bílého domu.
Připravujeme další podrobnosti...
Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...
Americký prezident Donald Trump zatím neví, zda se po aljašském summitu s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem sejde s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, opět s Putinem či s oběma dohromady....
V tajícím ledovci u polské stanice na Ostrově krále Jiřího v Antarktidě našli polští výzkumníci kosti, hodinky, vysílačku, nůž a také dýmku britského polárníka Dennise Bella, který tam zahynul při...
„Když nás zvolíte, máme program pro váš lepší život,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš v nabité hospůdce Pohoda na jihu v Praze 11 nedaleko konečné stanice metra Háje. „Nechceme zdravotnictví pro...
Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí...
Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě oznámil, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do hlavního města vyšle Národní gardu,...
Ministerstvo obrany v pondělí uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let....
Ukončení bojů na Ukrajině, které hodlá americký prezident Donald Trump dohodnout s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, řadu jejích obyvatel znechucuje a znepokojuje. Odmítají se vzdát území...
Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.
Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...
Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se...
Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...