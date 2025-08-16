Připravujeme podrobnosti...
Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...
Americký prezident Donald Trump chce příští pátek uspořádat summit mezi ním, ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, píše dnes server Axios. Šéf Kremlu...
Jiřikovského obvinili z praní špinavých peněz. Navrhují pro něj vazbu
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci navrhlo vzít do vazby Tomáše Jiřikovského, obviněného z legalizace výnosů z trestné činnosti. Důvodem jsou obavy z útěku, maření vyšetřování i opakování...
V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku
Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...
Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný
V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od...
Alkohol a cigarety už u mladých nefrčí, teenageři experimentují, říká adiktolog
Mladí dnes klasické cigarety nahrazují e-cigaretami, nikotinovými sáčky či kratomem. U dospělých zase roste nadužívání léků na předpis. Přibývají i digitální závislosti a častější kombinace různých...
Vedro, žádná voda ani záchody. Rusové mířící na Krym tráví hodiny v zácpách
Ruští turisté, kteří letos míří na dovolenou na anektovaný Krym, tráví hodiny v dopravních zácpách před nájezdem na most přes Kerčský průliv. Okupační správa pravidelně zavírá most kvůli hrozbám...
Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi
Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir Putin to řekl v pátek na Aljašce Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na...
Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...
ANALÝZA: Když ego nestačí. Trump působil krotce a zklamaně, Putin ukázal jeho limity
Americký prezident Donald Trump byl na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem neobvykle mdlý. Ustoupil od své obvyklé dominance a nechal Putinovi značný prostor. Podle pozorovatelů to...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Pudl Trump a Putinův dvojník číslo 5. Aljašský summit baví internet
Sociálně sítě ovládla po schůzce Donalda Trumpa a Vladimira Putina tragikomická atmosféra. Karikaturisté a běžní uživatelé internetu vyjadřují zklamání z jejích chabých výsledků a oběma vůdcům se s...
Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...