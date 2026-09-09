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Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump

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  21:53
Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině....

Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině. Putinovi poradci kladou důraz spíš na plnou obnovu rusko-amerických vztahů zaměřených v mnoha ohledech na ekonomická témata. | foto: Reuters

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Ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump. Konverzaci se šéfem Kremlu označil za skvělou. Prezidenti Ruska a USA si v úterý telefonovali o rusko-ukrajinské válce i vzájemných vztazích.

„Chce uzavřít dohodu a pokud by ji chtěl uzavřít i Zelenskyj, bylo by to velmi hezké,“ řekl Trump novinářům o lídrech Ruska a Ukrajiny před odletem do Dallasu na celonárodní sjezd Republikánské strany. Ten se mimořádně koná před volbami do Kongresu.

Putin si telefonoval s Trumpem, seznámil ho s děním na bojišti

S ruskou hlavou státu Trump o den dříve hovořil o skončené misi amerických vyjednávačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se o víkendu setkali s Putinem v Moskvě a se Zelenským v Kyjevě s cílem zprostředkovat mírové řešení války.

Kreml telefonát označil za otevřený a konstruktivní. Americký prezident podle Putinova poradce Jurije Ušakova řekl, že si přeje válku co nejdříve ukončit a zároveň ještě během svého prezidentství obnovit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.

Putin Trumpovi podle Kremlu sdělil, co může učinit pro rychlejší ukončení bojů. Moskva po sobotním jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu.

Šéf CIA přicestoval do Moskvy na tajnou návštěvu, zdržel se jen pár hodin

Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území. Rusko rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala obsadit.

Minulý měsíc překvapivě navštívil Moskvu šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Podle Axiosu se snažil zjistit, zda by šéfové ruských zpravodajských služeb dokázali přesvědčit Putina, aby se vydal cestou diplomacie s cílem ukončit válku.

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