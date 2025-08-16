Putin měl důvod se po výstupu z letadla na Aljašce na vojenské základně Elmendorf-Richardson srdečně usmívat. Dostalo se mu velkolepého přivítání. Byl před ním rozvinut červený koberec, jako kdyby nebyl izolovaný autoritářský vůdce obviněný z válečných zločinů ze sankcemi postižené země, ale světově respektovaný státník. S potleskem jej přivítal sám hostitel.
Šéfa Kremlu poněkud opustil úsměv, když se jej novináři před schůzkou za zavřenými dveřmi zeptali, proč zabíjí Ukrajince. A když se prezidenti objevili na společné tiskové konferenci, tváře obou byly vážné.
Trumpův výraz na tiskové konferenci svědčil o mnohém. Deník si všímá, že se na jeho tváři zračila velká nespokojenost, když hovořil o „velkém pokroku“ v rozhovorech.