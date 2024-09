Podpořil Kamalu. Velmi mě to urazilo, reagoval Trump na Putinovo prohlášení

Trump reagoval na Putinova slova z minulého týdne, kdy ruský prezident prohlásil, že Moskva preferuje ve volbách Kamalu Harrisovou. „Podpoříme ji,“ řekl šéf Kremlu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku . „Směje se tak expresivně a nakažlivě, že to znamená, že je s ní všechno v pořádku,“ dodal.

„Znám Putina velmi dobře,“ řekl Trump na volebním shromáždění ve Wisconsinu. „Podpořil Kamalu. Velmi mě to urazilo,“ dodal. Podle něj je Putin „šachový hráč“ a Rusové „jsou devatenáct kroků“ před Američany.

„Nikdo v historii nebyl tvrdší na Rusko než Trump,“ zdůraznil také exprezident. „A ten, kdo to ví lépe než kdokoliv jiný, je Vladimir Putin.“

Harrisová by mohla sankce uvolnit, věří Putin

Putin na ekonomickém fóru prohlásil, že Trump uvalil na Rusko více sankcí než kdokoliv v Bílém domě před ním. Naopak věří, že Harrisová by mohla od sankcí odstoupit.

Ruský prezident dříve uvedl, že Rusko preferuje současného amerického prezidenta Joe Bidena, protože je více předvídatelný. Podobně jako u Harrisové ale existují podezření, že Putinova slova byla ironická a cílila na vyvolání nedůvěry amerických občanů k demokratickému kandidátovi na prezidenta USA.

Americké tajné služby se nicméně domnívají, že Rusko ve skutečnosti chce, aby se Trump vrátil do Bílého domu, protože by mohl být méně ochotný podporovat Kyjev v boji proti ruské invazi. Exprezident v minulosti naznačil, že by umožnil Putinovi zabrat okupovaná ukrajinská území výměnou za mír. Trump také prostřednictvím své republikánské kliky bojkotoval v Kongresu vojenskou pomoc Ukrajině.

Trump se v minulosti také pochvalně vyjadřoval na adresu Putina, a dokonce zpochybňoval práci amerických tajných služeb, které tvrdily, že se Rusko v roce 2016 vměšovalo do amerických prezidentských voleb s cílem dosáhnout nezvolení demokratické kandidátky Hillary Clintonové prezidentkou USA.