Takže Donald Trump je na Vladimira Putina, kterého „zná dlouhou dobu a dobře si s ním rozumí“, teď zrovna „naštvaný a pissed off“, což radši ani nebudeme překládat, protože to znamená, že je tak naštvaný, až je nasr..ý. Není divu. Teď je otázka, zda je nasr..ý jen jako, protože vyřčení toho slova považuje za součást delikátní hodinářské hry, nebo se rozzlobil a bude zlý. A pokud by byl zlý, co může udělat.