Konstruktivně, věcně, otevřeně. Trump si hodinu volal s Putinem o Íránu a Ukrajině

Trump opět vyjádřil zájem na rychlém ukončení konfliktu na Ukrajině, uvedl Ušakov. Putin podle něj předložil několik návrhů, jak rychle ukončit konflikt týkající se Íránu, jehož režim je spojencem Moskvy. Hovor mezi Trumpem a Putinem Ušakov označil za „konstruktivní, věcný a otevřený“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň v pondělí uvedl, že veškerá pozornost partnerů se nyní zaměřuje na situaci kolem Íránu a schůzka plánovaná na tento týden se tudíž na návrh americké strany odkládá.
Putin Trumpovi podle Ušakova popsal vývoj bojů na Ukrajině, kde podle jeho tvrzení ruské jednotky „úspěšně postupují“. Zda tomu tak skutečně je však není jisté, například velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj nedávno uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt.
Válka na Ukrajině
Šéf Bílého domu podle poradce ruského prezidenta naopak „zhodnotil vývoj situace v kontextu probíhající americko-izraelské operace“ proti Íránu.
Jednání s Ukrajinou je pořád bez termínu
Kyjev je podle Zelenského připraven kdykoliv se mírových jednání zúčastnit. Prezident zároveň obvinil Moskvu ze snahy manipulovat situací na Blízkém východě ve prospěch své agrese na Ukrajině.
Zelenskyj už minulý týden uvedl, že Kyjev hovořil s Washingtonem o možnosti odložení dalších třístranných jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy týkajících se ukončení rusko-ukrajinské války. Řešila se podle něj také změna místa, kde by se schůzka konala.
Původně byla podle něj plánována na minulý týden do Abú Zabí, ale Spojené arabské emiráty zasáhly íránské odvetné údery poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Teherán, který je spojencem Moskvy, reagoval odvetnými údery v zemích regionu, kde jsou americké základny.
„Rusové se nyní snaží manipulovat situací na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu ve prospěch své agrese a také účinně proměnit údery íránského režimu proti svým sousedům a americkým základnám v druhou frontu ruské války proti Ukrajině a obecněji proti celému Západu,“ uvedl v pondělí Zelenskyj bez dalších informací. „To se nesmí dovolit,“ dodal.
O něco dříve uvedl, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a USA 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Některým podle něj už Ukrajina vyhověla a další bude posuzovat podle vlastních kapacit. Dronům íránské konstrukce, které nyní Teherán používá při svých útocích na země Blízkého východu, čelí Ukrajina ze strany Ruska prakticky denně.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. V nedávné době - tedy ještě před americko-izraelským útokem na Írán - nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu vedené Spojenými státy. Rusko a Ukrajina vedly v prvních měsících roku za zprostředkování USA hovory o ukončení války v Abú Zabí a Ženevě.
Kreml minulý týden sdělil, že navzdory svému zklamání z útoku USA na Írán má zájem na pokračování jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války a úsilí Washingtonu v jednáních s Ukrajinou si stále váží.