Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů. Některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.
„Nezdálo se mi, že bychom se dostali tam, kam se dostat musíme – tak jsem to zrušil, ale v budoucnu to uděláme,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.
|
USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží
Rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle něj sice dobré, ale nakonec nikam nevedou.
Americký ministr financí Scott Bessent jen krátce předtím oznámil, že Spojené státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřinných společností.
|
USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí
Jako důvod uvedl, že Putin odmítá „tuto nesmyslnou“ válku ukončit, a proto uvaluje sankce na společnosti, které financují „kremelskou válečnou mašinérii“.
„Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ řekl Trump.