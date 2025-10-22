Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

  23:59aktualizováno  23. října 0:32
Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů. Některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.

„Nezdálo se mi, že bychom se dostali tam, kam se dostat musíme – tak jsem to zrušil, ale v budoucnu to uděláme,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.

USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží

Rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle něj sice dobré, ale nakonec nikam nevedou.

Americký ministr financí Scott Bessent jen krátce předtím oznámil, že Spojené státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřinných společností.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Jako důvod uvedl, že Putin odmítá „tuto nesmyslnou“ válku ukončit, a proto uvaluje sankce na společnosti, které financují „kremelskou válečnou mašinérii“.

„Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ řekl Trump.

Válka na Ukrajině

