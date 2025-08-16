Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Autor: ,
  9:43aktualizováno  10:07
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na trojstrannou schůzku s Putinem. Je podle něj důležité, aby se do jednání zapojila i Evropa. Trump Zelenskému v telefonátu řekl, že Putin nechce příměří, ale obecnější dohodu o ukončení války.
Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025)

Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025) | foto: AP

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
45 fotografií

Zelenskyj svou cestu do USA oznámil v příspěvku na sociálních sítích v návaznosti na dnešní „obsahově bohatý“ telefonický rozhovor s Trumpem, který trval více než hodinu a půl. Americký prezident jej informoval o hlavních bodech jednání s Putinem, které se uskutečnilo v noci na dnešek SELČ v Anchorage.

„V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, D.C., abychom projednali všechny detaily týkající se ukončení vraždění a války. Jsem vděčný za pozvání,“ napsal Zelenskyj.

Uvedl také, že Ukrajina podporuje Trumpův návrh na trojstranné setkání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

„Je důležité, aby Evropané byli zapojeni v každé fázi, aby byly zajištěny spolehlivé bezpečnostní záruky spolu s Amerikou,“ dodal s tím, že předmětem diskuse byly také „pozitivní signály“ ze strany USA ohledně jejich podílu na zajištění bezpečnosti Ukrajině.

Schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Trump přitom dříve prohlašoval, že dosažení příměří bude hlavním tématem jednání s Putinem, a pohrozil, že ruský prezident ponese vážné následky, pokud na něj nepřistoupí.

Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu

Trump po summitu na Aljašce uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.

Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (87 příspěvků)

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům

Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a v roce 2025, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze...

16. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  10:07

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  10:07

Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu

Rusové se po summitu na Aljašce radují. Země se v jejich očích opět dostala na mezinárodní politickou scénu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová neváhala a ještě o půlnoci se...

16. srpna 2025  10:05

Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno 

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Premium

Zásah Královéhradeckého kraje do vedení Domova sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku má další následky. Chovatelé, kteří propůjčili svá zvířata pro animoterapii, je ze zařízení odvezli. Chov...

16. srpna 2025

Melania apelovala na Putina v osobním dopise, Trump mu ho předal

Americká první dáma Melania Trumpová v osobním dopise ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napsala o utrpení dětí na Ukrajině a v Rusku, píše Reuters s odkazem na dva zdroje z Bílého domu....

16. srpna 2025  9:51

VIDEO: Co to má s obličejem? Putin se pitvořil, otázka na zabíjení ho udivila

Summit na Aljašce přinesl kromě „konstruktivního dialogu“, jak ho označil ruský prezident Vladimir Putin, také několik kuriozit. Jednou z nich jsou i grimasy ruského vládce při dotazech novinářů....

16. srpna 2025  9:35

TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.

16. srpna 2025  9:30

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli rekonstrukci neprůjezdná 280 kilometrů dlouhá trasa spojující Berlín s Hamburkem. Tu denně využívá až...

16. srpna 2025

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český...

16. srpna 2025  8:54

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.