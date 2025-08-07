Vraťme se o osm let nazpátek. Severní Korea poprvé úspěšně otestovala vodíkovou bombu a předvádí novou mezikontinentální střelu Hwasong-14, schopnou doletět až do New Yorku. Donald Trump, který se právě zabydlel v Bílém domě, nadává Kim Čong-unovi do „rakeťáků“ a bije se do prsou, že Severní Korea okusí „oheň a zlobu, jaké svět ještě neviděl“.
Jenže pak přichází velké tání, v červnu 2018 se Trump a Kim osobně scházejí v Singapuru. Severokorejskému vůdci stačilo udělat pár gest dobré vůle a Trump ho vysvobodil z letité izolace. Podepíšou společné memorandum o denuklearizaci Korejského poloostrova, do Ameriky se vrátí ostatky vojáků padlých v padesátých letech, Kim nechá demontovat jedno odpalovací zařízení... a to je asi tak všechno.