Zatímco v Rusku se mluvčí ruského ministerstva zahraničí raduje z červeného koberce, který uvítal ruského vládce Vladimira Putina na Aljašce, kreslíř Truant z francouzského Cartooning for Peace & Cartoon Movement už ztvárnil tuto skutečnost v podobě karikatury.
Také český internet nezůstává pozadu a dílem Tomáše Břínka alias TMBK přispěl legrační formou k rybníčku uměleckých zobrazení summitu na Aljašce.
Tentokrát s odkazem na americký romanticko-hudební film z roku 1987 Hříšný tanec.
Ten proslul scénou, kde hlavní postavy tančí a muž z dvojice zdvihá ženu do vzduchu. Trump s Putinem ji v tomto případě napodobili.
Na britských ostrovech se baví také na titulní straně tamního bulvárního deníku Daily Star. Obálku tohoto periodika krášlí Putin, který „venčí“ Trumpa s titulkem „Putinův pudl“.
Interpretací se nabízí několik. Je však patrné všeobecné zklamání ze závěrů summitu, který nepřinesl žádný hmatatelný výsledek. Britský populární podcaster Brian Tyler Cohen přesdílel obálku také na svém účtu.
Doplnil to slovy: „Trump slíbil, že ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou ,první den’ nebo ,ještě předtím’. Je 207. den a on právě pozval Putina do země s červeným kobercem, svezl ho v prezidentské limuzíně, nedokázal zajistit dohodu a odmítl odpovědět na jedinou otázku.“
Nejen pachuť nevyjednaného příměří či míru je přítomná ve vodách internetu. I kvůli Putinově pitvorné mimice se množí také konspirační teorie, že na Aljašku ve skutečnosti odcestoval jeho dvojník.
Konspirační teoretici zakládají své domněnky také na Putinově vzhledu a chůzi a tvrdí, že osoba, která přistála na Aljašce, měla plnější lícní kosti a vypadala veseleji než skutečný ruský vůdce.
„Myslím, že to je Putinův dvojník č. 5. Nevypadá úplně jako on. Má kulatější tváře a nechodí s obvyklým pomalým pohybem pravé ruky. Kráčí jako člen KGB,“ napsal jeden uživatel sociálních sítí.
Na Aljašce se v noci středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.
Trump nakonec podle světových médií upustil od požadavku na příměří na Ukrajině a zvažuje dát Kyjevu bezpečnostní záruky, které by byly obdobou článku 5 Severoatlantické aliance. Nikoliv však v rámci NATO.