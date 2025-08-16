Odporná, ostudná, zbytečná, hodnotí na Ukrajině schůzku Trump–Putin

Oba státníci po summitu na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage v noci na dnešek SELČ označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla, dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu.
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
„Trump nedostal, co chtěl. Ale Putin? Ten rozhodně ano,“ napsal v redakčním komentáři Kyiv Independent. Připomněl, že před setkáním Trump prohlašoval, že chce „příměří ještě dnes“ a že Putin „ponese vážné následky“, pokud na něj nepřistoupí.
„Zatímco Trumpův předchůdce (Joe Biden, pozn. red.) nazýval Putina vrahem, Trump mu připravil královské uvítání,“ dodal. Trumpovo přátelské přivítání Putina jako sobě rovného podle něj ostře kontrastovalo s chladným přijetím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně před šesti měsíci.
„Ukrajinský prezident musel snášet veřejné ponížení. Ruský prezident byl hýčkán. Obojí bylo ostudné,“ píše server.
Důvodem, proč nebylo dosaženo dohody o příměří, je podle něj Trumpovo přesvědčení, že dokáže Putina obměkčit. Putin ale podle ukrajinského serveru nepřistupuje k otázce Ukrajiny v duchu „něco za něco“, nýbrž mesiášsky. „Chce Ukrajinu pro Rusko. Tečka,“ dodal.
Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři
Putin se podle něj z aljašského summitu vrací s vítězstvím. „Ale ne drtivým, jakého mohl dosáhnout,“ dodal server. Absence dohody podle něj znamená to, že navzdory všem úsměvům Trump nepřijal ruské požadavky vůči Ukrajině, které se rovnají kapitulaci Kyjeva.