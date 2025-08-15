Už teď vítězství pro Putina, snad Trumpa nezesměšní, píší před summitem ve světě

Dnešní schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce bude vítězstvím pro Putina. Tvrdí to mnohá západní média včetně například amerického deníku The New York Times (NYT). Podle nich se od schůzky nedá očekávat průlom. Například italský deník La Stampa se obává, že ze summitu nevzejde víc než společná fotografie, a americká zpravodajská televize CNN vyslovila obavu, že Trump se Putinem nechá zesměšnit.
The New York Times poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina se shodují v jednom: „Trumpův summit je velkým vítězstvím pro Putina“. Rozhovory na Aljašce ruského vůdce vymaní z diplomatické izolace od Západu a ukrajinští a evropští lídři se obávají, že mu také dají prostor k ovlivnění amerického prezidenta, upozorňuje list. Trump přitom podle něj strávil minulý týden tím, že si pro summit nastavil laťku „extrémně nízko“. Téměř nikdo prý neočekává velký pokrok v zastavení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Deník připomíná vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož bude summit vítězstvím pro Putina, který potřebuje jen „fotku ze setkání s prezidentem Trumpem“. Podle listu však summit poslouží i k tomu, aby se Rusko zbavila statusu „vyvrhele“ na Západě, a kromě toho odložil uvalení přísných nových amerických sankcí proti Rusku.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Před Aljaškou se s Putinem během nynější války setkali pouze dva západní vůdci – „premiéři malého Slovenska a Maďarska“, poznamenává deník NYT.

„Nejhorším scénářem pro Ukrajinu a obecněji je, že Putin učiní nějakou nabídku, která je přijatelná pro Spojené státy, ale kterou Zelenskyj nedokáže spolknout,“ cituje NYT politologa a experta na Ukrajinu Samuela Charapa. Podle něj by to Trumpa mohlo vrátit k otevřeně nepřátelskému postoji, který vůči Ukrajině zaujal v únoru při Zelenského návštěvě v Bílém domě.

Trump bude s Putinem jednat bez přípravy i expertů na Rusko. Vyházel je

Zpravodajská televize CNN se obává, že Putin by na schůzce opět mohl z Trumpa udělat hlupáka. Uplynulých šest měsíců přitom ukázalo, že Putin si mír zjevně nepřál. „Je možné, že Trump má dobrý důvod se domnívat, že Putin je připraven jednat; nejsme zasvěceni do zákulisních machinací a stále nevíme, co přesně tuto schůzku vyvolalo,“ připouští však CNN.

„Dnešek je bezpochyby epochálním okamžikem. Ale pouze potenciálně: Je omezen na okamžik, mrknutí oka v historii, které by se zítra mohlo proměnit v lítost, promarněnou příležitost, v nic,“ soudí italská La Stampa a míní, že ze summitu zůstane jen fotografie.

Londýnský deník The Times napsal, že Trump by měl vůči Putinovi zaujmout silnou pozici. Zdůraznil, že šéf Kremlu je bývalý agent KGB, „jehož vyjednávací strategie bude nepochybně přesně vypočítaná a zrežírovaná“. „Pokud Putin neprokáže věrohodný závazek k míru, musí Trump rozhodně reagovat všemi dostupnými opatřeními – od zpřísnění sankcí proti Rusku až po rychlé zvýšení dodávek zbraní a finančních zdrojů pro Ukrajinu. Kreml opovrhuje slabostí, ale Trump je před setkáním s ruským prezidentem v silné pozici. Je načase, aby to předvedl,“ napsaly The Times.

Lavrov na Aljašku dorazil v mikině s nápisem SSSR. Trump odhadoval šance

Německý diplomat a někdejší poradce bývalé kancléřky Angely Merkelové v rozhovoru s portálem t-online ostře kritizoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který v interview s americkou televizí ABC připustil, že součástí dojednání příměří by mohlo být i podstoupení některých území Ukrajiny, byť jen „de facto“, a ne „de jure“.

„Žasl jsem, že se tak brzy vychází Rusku vstříc a že ze všech lidí tohle prosazuje zrovna generální tajemník NATO. Cílem Marka Rutteho je zapojit Ameriku, což je nepochybně důležité. Přesto přiblížit se takto Kremlu v tak kritické otázce, ještě před zahájením jednání, je pro mě nepochopitelné. Vladimir Putin si bude mnout ruce,“ řekl Christoph Heusgen.

