Trump bude s Putinem jednat mezi čtyřma očima. Kreml zveřejnil detaily o summitu

  11:28aktualizováno  11:51
Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne ve 21:30 SELČ schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Ve čtvrtek to řekl Putinův poradce Jurij Ušakov. Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal před více než třemi lety. Následovat bude společná tisková konference obou prezidentů.
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na...

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na závěrečné tiskové konferenci po summitu v Helsinkách (16. července 2018) | foto: AP

Základna Elmendorf-Richardson u aljašského Anchorage (13. srpna 2025)
Pohled na aljašské Anchorage (13. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na...
Aljašská vojenská základna Elmendorf-Richardson se nachází v prostředí, které...
Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací.

Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev.

Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.

Trump nechce s Putinem jednat o rozdělení Ukrajiny, bude řešit příměří

Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump budou podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.

Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.

Trump bude s Putinem jednat bez přípravy i expertů na Rusko. Vyházel je

Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce

Válka na Ukrajině

Kyjev má potíž. Rusko nasadilo tryskové drony, současná obrana na ně nestačí

Premium

Za nedávnou vlnou ničivých náletů na ukrajinská města, při nichž jen za jedinou noc v Kyjevě zahynulo jedenatřicet lidí, byla revoluční novinka letecké války, ruské tryskové drony. Je to v podstatě...

14. srpna 2025

Jaká byla nejvyšší naměřená teplota v Česku a jaká je už pro člověka smrtelná

Vlna veder v Česku potrápí lidi, zvířata i přírodu, ale do kronik se nezapíše. Nejvyšší teplota, která tu kdy byla zaznamenána, je z roku 2012 z Dobřichovic. Teploměr tehdy ukázal 40,4 stupně Celsia....

14. srpna 2025  10:58

