„Je to velmi těžká situace. Říkal jsem vám, že jsem velmi nespokojený ze svého hovoru s prezidentem Putinem. Chce jít až do konce, jen dál zabíjet lidi, není to dobré,“ řekl v pátek Trump.

Naznačil také, že by mohl být připraven zpřísnit sankce proti Rusku, což posledních šest měsíců odkládal, zatímco se snažil Putina přesvědčit k ukončení války, píše agentura AFP. „Hodně mluvíme o sankcích. Chápe, že na ně může dojít,“ řekl šéf Bílého domu.

Trump s Putinem hovořil ve čtvrtek a následně prohlásil, že ho hovor s jeho ruským protějškem zklamal, protože nepřinesl žádný pokrok. Putin podle poradce Kremlu Jurije Ušakova Trumpovi řekl, že se Moskva nevzdá svých cílů na Ukrajině, mezi něž počítá odstranění takzvaných základních příčin konfliktu.

Tento termín Moskva používá k označení kombinace rozsáhlých požadavků, mezi něž patří zamezení vstupu Ukrajiny do NATO nebo masivní územní ústupky Kyjeva.

USA tento týden oznámily, že pozastavily některé zbrojní dodávky Ukrajině včetně střel protivzdušné obrany, což Trump odůvodnil tím, že jeho předchůdce Joe Biden dal Ukrajině v minulosti příliš mnoho zbraní a je třeba zajistit, aby jich měly dostatek USA.

Několik hodin po telefonátu Trumpa s Putinem pak Rusko podniklo největší dronový útok na Ukrajinu od začátku invaze v únoru 2022, při kterém zahynul nejméně jeden člověk a další utrpěli zranění.

Trump pak v pátek mluvil se Zelenským, který hovor označil za důležitý a produktivní. Se svým americkým protějškem podle svého vyjádření hovořil zejména o ruských vzdušných útocích a ukrajinské protivzdušné obraně.

Oba státníci se podle něj v telefonátu dohodli na spolupráci při posílení ochrany ukrajinského nebe, hovořili rovněž o možnostech společné výroby v obranném průmyslu a o společných nákupech a investicích.

„Myslím, že jsme měli velmi dobrý telefonát,“ řekl Trump podle listu The Washington Post ohledně hovoru s ukrajinským prezidentem. Podle Reuters šéf Bílého domu uvedl, že se Zelenským jednal o možnosti vyslání dalších dodávek střel Patriot Ukrajincům.

Na otázku ohledně způsobu, jak ukončit boje, Trump podle The Washington Post odpověděl: „Nevím. Nemohu vám říct, zda se to stane.“ Trump v předvolební kampani prohlašoval, že po návratu do Bílého domu konflikt ukončí do 24 hodin. Od lednového nástupu do úřadu se mu to ale nepodařilo. Ukrajina přistoupila na návrh bezpodmínečného příměří, Rusko nikoliv.