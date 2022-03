Válka neválka. Zveřejni špínu na Bidenova syna, vyzval Trump Putina

Trump v rozhovoru se portálem Just the News, který je mu nakloněn, rozvíjel nepodložené tvrzení, že Bidenův syn obdržel od ruské miliardářky Jeleny Baturinové, vdově po bývalém primátorovi Moskvy Juriji Lužkovovi, úplatek 3,5 milionu dolarů. Podle něj by ruský prezident mohl na kauzu vhrnout světlo.

„Dala mu 3,5 milionu, tak si myslím, že Putin by na to mohl znát odpověď. Myslím, že by to měl zveřejnit,“ řekl bývalý americký prezident. „Měli bychom znát odpověď.“

Před prezidentskými volbami v roce 2020 vydal republikány ovládaný Senát zprávu, podle níž ruská miliardářka dala peníze společnosti Rosemont Seneca Thorton, jejímž je Hunter Biden spoluzakladatelem. „Hunter Biden není spoluzakladatelem a nemá žádný zájem v Rosemont Seneca Thornton, takže tvrzení, že obdržel 3,5 milionu dolarů, je falešné,“ řekl Bidenův právník.

Putin po zveřejněné senátní zprávy uvedl, že si není vědom žádného spojení mezi Baturinovou a Bidenovým synem.

Trump již dříve naznačoval, že USA zavedly sankce vůči Rusku jako trest za invazi kvůli „velmi špatnému konfliktu zájmů“ amerického prezidenta. Sám exprezident o ruské mírové operaci na Donbasu, která předcházela ruskému vpádu na Ukrajinu, řekl, že je geniální. Dodal též, že díky jeho dobrým vztahům s Putinem by k invazi nedošlo.

Bývalý šéf Bílého domu čelil opakovaným podezřením, že Putinovi příliš vychází vstříc a přehlíží temné stránky šéfa Kremlu. Demokraté Trumpa osočovali, že mu Putin dezinformační kampaní pomohl do Bílého domu. Trump opakovaně odmítal podezření jako „lživé zprávy“.

Trump sám ale této kritice napomohl předvolební výzvou Putinovi, aby zveřejnil špínu na jeho konkurentku v prvních prezidentských volbách, Hillary Clintonovou. „Rusko, pokud posloucháš, doufám, že budeš schopno najít 30 tisíc e-mailů, které se postrádají,“ reagoval na kauzu ukradených e-mailů bývalé ministryně zahraničí. Později tvrdil, že šlo o sarkasmus.