Trump: Každý hovor s Putinem je skvělý, ale pak dopadnou bomby a já se rozzlobím

  8:44
Americký prezident Donald Trump hovořil se svým protějškem Vladimirem Putinem o jaderném odzbrojení. Telefonický rozhovor se podle Trumpa uskutečnil v minulých dnech, tedy již po jeho schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě 18. srpna. Nejprve je podle Trumpových dnešních slov ale nutné ukončit válku na Ukrajině.
„Každý rozhovor, který s ním vedu, je dobrý rozhovor. Potom ale, bohužel, na Kyjev nebo někam jinam spadne bomba a já se kvůli tomu hodně rozzlobím,“ odpověděl Trump novinářům v Oválné pracovně na otázku, jak telefonát s Putinem probíhal.

Ke schůzce Putina a Zelenského, jejíž konání Trump oznámil po jednání s Putinem na Aljašce tento měsíc, uvedl, že jestliže se nesetkají, bude to mít důsledky. Neupřesnil však jaké důsledky. Na otázku novinářů, proč Putin jeví mizivou ochotu se Zelenským osobně setkat, Trump podle AFP odpověděl: „Protože ho nemá rád.“

Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

Trump také uvedl, že neprojednával žádné konkrétní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, zároveň potvrdil závazek Spojených států k podpoře Ukrajiny. Dále řekl, že USA již kvůli Ukrajině neutrácejí žádné peníze a že místo s Ukrajinou nyní jednají se zeměmi NATO, které americké zbraně pro zemi bránící se ruské agresi nakupují.

Trump chce ministerstvo války

Trump také v pondělí naznačil, že by mohl brzy přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. Argumentuje tím, že úřad se takto jmenoval v dobách amerických vítězství za první a druhé světové války, píše server The Hill.

„Obrana je toho součástí,“ uvedl Trump. „Ale mám pocit, že to změníme. Všem se to líbí. Máme neuvěřitelnou historii vítězství, když to bývalo ministerstvo války,“ dodal. Trump již v minulosti o ministru obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války, píše The Hill.

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

Přestože Trump uvažuje o změně názvu ministerstva, i nadále zdůrazňuje snahu zprostředkovat příměří a mír v různých globálních konfliktech a usiluje o získání Nobelovy ceny za mír, podotýká The Hill.

