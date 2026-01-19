Trump zve Putina do Rady míru. Zabráním Grónska by vstoupil do dějin, míní Kreml

Autor: ,
  11:34
Ruský prezident Vladimir Putin dostal pozvání k účasti v Radě míru, kterou chce pod svým vedením zřídit prezident USA Donald Trump, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Také řekl, že šéf Bílého domu vstoupí do dějin, pokud se Spojené státy rozhodnou zabrat Grónsko.
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na výroční konferenci Vladimira Putina....
Původní obyvatelé Grónska demonstrují na podporu ostrova jako součásti Dánského...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
30 fotografií

Rada míru je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, píše agentura Reuters.

Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy. Trump by se měl stát jejím prvním, a podle Reuters i doživotním, předsedou a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Za stálé členství v orgánu by podle amerických představitelů měl být vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun). Jako bezplatné se podle AP nabízí členství na tři roky.

Trump vytváří novou mírovou organizaci, za členství země zaplatí miliardu dolarů

Kolik pozvánek americké úřady rozeslaly dalším zemím, aby se připojily k projektu, který má podle amerického prezidenta prosadit nový způsob řešení mezinárodních konfliktů, není zcela jasné. Obdržení pozvánky do Rady míru potvrdily například Indie, Pákistán, Austrálie, Argentina, Egypt, Jordánsko či Kanada. Podle Reuters pozvání dostalo šest desítek zemí.

„Skutečně, prezident Putin také dostal pozvání diplomatickou cestou k účasti v této Radě míru. V současné době studujeme všechny podrobnosti návrhu,“ řekl Peskov. Zda se Rusko, které na Putinův rozkaz vede už takřka čtyři roky válku proti sousední Ukrajině, k Trumpově radě připojí, mluvčí Kremlu nesdělil. Uvedl, že Moskva si chce s Washingtonem vyjasnit „všechny nuance“.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó mezitím řekl, že premiér Viktor Orbán souhlasí s pozváním. Podle oficiálního prohlášení vietnamské diplomacie stejný krok učinil i generální tajemník vietnamské komunistické strany To Lam. Reuters píše, že pozvánku dostal také kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev, který se rozhodl k Radě míru připojit.

Nedali jste mi Nobelovku, nemusím myslet na mír, napsal Trump premiérovi Norska

Trumpova Rada míru by se potenciálně mohla stát rivalem Rady bezpečnosti OSN, která vznikla po druhé světové válce, poznamenala dnes AP. Patnáctičlenná RB OSN, kde má pět stálých členů právo veta, naráží v posledních letech opakovaně na veta usnesení ze strany stálých členů. Těmi jsou Rusko, USA, Čína, Británie a Francie.

Situaci v Grónsku Rusko sleduje

Trump tvrdí, že v Arktidě roste vojenská přítomnost Ruska a Číny. USA proto podle amerického prezidenta musí ovládnout Grónsko, aby zajistily svou národní bezpečnost. Trump o víkendu oznámil, že hodlá od 1. února uvalit dodatečné clo deset procent na některé evropské země, které se podle něj proti jeho přání získat Grónsko postavily. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánského království.

Podle Peskova je „těžké nesouhlasit“ s názorem, že by Trump „vyřešením otázky připojení Grónska“ vstoupil nejen do amerických, ale i světových dějin. Zdůraznil, že nehodnotí, zda je to dobře nebo špatně či zda by takový krok byl v souladu s mezinárodním právem.

Rusko je vážně znepokojeno vysláním spojeneckých jednotek do Grónska

„Vše, co se (okolo Grónska) děje, velmi pozorně sledujeme a analyzujeme. Pokud jde o naše plány ve vztahu k Dánsku a Grónsku, ponechám to bez komentáře,“ uvedl Peskov v odpovědi na otázku, jak Kreml hodnotí Trumpova vyjádření o hrozbách ostrovu ze strany Ruska.

Moskva již minulý týden vyjádřila znepokojení nad vysláním dodatečných jednotek několika zemí Severoatlantické aliance do Grónska. NATO podle ní zvolilo cestu urychlení militarizace Severu a posiluje tam svou vojenskou přítomnost pod vykonstruovanou záminkou rostoucí hrozby ze strany Moskvy a Pekingu.

Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

Dánsko je jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny, které Rusko v roce 2022 v plném rozsahu vojensky napadlo. Podle dánských představitelů by případná americká anexe Grónska prakticky znamenala konec NATO. Právě oslabení jednoty Severoatlantické aliance či její rozpad je podle mnohých činitelů i expertů dlouhodobým cílem Ruska.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Střelba na úřadě v Chřibské. Mrtvá žena a útočník, několik zraněných

Na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku došlo k tragédii, kde policie musela...

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Podle předběžných informací zemřela žena a útočník, další lidé včetně policisty jsou zranění....

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  11:45

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po koaličním jednání oznámil, že se...

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a ČRo. Upravila také časový harmonogram změny financování. Konec koncesionářských poplatků před volbami...

19. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:42

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  11:38

Nedali jste mi Nobelovku, nemusím myslet na mír, napsal Trump premiérovi Norska

Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír....

19. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  11:35

Trump zve Putina do Rady míru. Zabráním Grónska by vstoupil do dějin, míní Kreml

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Ruský prezident Vladimir Putin dostal pozvání k účasti v Radě míru, kterou chce pod svým vedením zřídit prezident USA Donald Trump, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Také řekl, že šéf Bílého domu...

19. ledna 2026  11:34

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:36,  aktualizováno  11:32

Japonská premiérka Takaičiová rozpustí parlament, zemi čekají předčasné volby

Japonská premiérka Sanae Takaičiová za Liberálně demokratickou stranu funkci...

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondělí oznámila, že v pátek rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby. O jejím záměru se diskutovalo už minulý týden, kvůli čemuž dvě opoziční strany...

19. ledna 2026  11:24

Vláda rozhodne o konci Kalouska ve správní radě VZP, odmítne zálohování obalů

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů...

Změny ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny projedná vláda. Skončit by v ní měl podle návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha exministr financí Miroslav Kalousek. Motoristé se za něj...

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  11:23

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, zasáhly i několik aut

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky, na místě zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, na místo poslali i mobilní chemickou...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  11:11

Autobusy minou školu i náměstí. Terminálu duchů to prospěje, cestující se nachodí

Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...

Od března už linkové autobusy na náměstí v Heřmanově Městci na Chrudimsku nezastaví a pojedou dál na autobusový terminál. Cestující, pro něž je náměstí blíž než terminál, tak budou muset docházet...

19. ledna 2026  10:58

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Týden bude mrazivý a slunečný, část Česka zasáhne silný vítr

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)

Česko čeká v tomto týdnu převážně jasné a mrazivé počasí. Denní teploty se budou pohybovat většinou pod bodem mrazu, pocit chladu bude zvyšovat místy čerstvý jihovýchodní vítr. Ke konci týdne přibude...

19. ledna 2026  6:51,  aktualizováno  10:47

Putinův ministr nazývá ČR zemí nepřátel, ale jeho rodiče tu v klidu žijí, říká reportér

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Hynek, reportér serveru Odkryto.cz.

Rusko označuje Českou republiku za nepřátelský stát, ale ruské peníze, nemovitosti i rodiny vysoce postavených funkcionářů tu zůstávají. Investigativní reportér Jiří Hynek ze serveru Odkryto.cz v...

19. ledna 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.