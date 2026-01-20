Trump pozval Putina do Rady míru. Chce vytvořit protipól Rady bezpečnosti OSN

Autor: ,
  6:34
Americký prezident Donald Trump přizval ruského prezidenta Vladimira Putina do Rady míru, která má za cíl pomoci ukončit světové konflikty. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o tom, že Putin do Rady míru obdržel pozvánku, informoval již v pondělí. Nyní to potvrdil i Trump. „Byl pozván,“ řekl novinářům k možné Putinově účasti.

Válka na Ukrajině

Zda se Rusko, které na Putinův rozkaz vede už takřka čtyři roky válku proti sousední Ukrajině, k Trumpově radě připojí, Peskov nesdělil. K členství v radě se podle agentur AP a Reuters zatím přihlásily Vietnam, Maďarsko, Kazachstán, Uzbekistán nebo Bělorusko.

Rada míru, kterou chce Trump zřídit pod svým vedením, je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, napsal Reuters.

Trump zve Putina do Rady míru. Zabráním Grónska by vstoupil do dějin, míní Kreml

Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy. Trump by se měl stát jejím prvním, a podle Reuters i doživotním, předsedou a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Za stálé členství v orgánu by podle amerických představitelů měl být vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun). Jako bezplatné se podle AP nabízí členství na tři roky.

Trumpova Rada míru by se potenciálně mohla stát rivalem Rady bezpečnosti OSN, která vznikla po druhé světové válce, poznamenala agentura AP. Patnáctičlenná RB OSN, kde má pět stálých členů právo veta, naráží v posledních letech opakovaně na veta usnesení ze strany stálých členů. Těmi jsou Rusko, USA, Čína, Británie a Francie.

Válka na Ukrajině

Trump pozval Putina do Rady míru. Chce vytvořit protipól Rady bezpečnosti OSN

Americký prezident Donald Trump přizval ruského prezidenta Vladimira Putina do Rady míru, která má za cíl pomoci ukončit světové konflikty. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o tom, že Putin do Rady míru...

20. ledna 2026

První rok Trumpa plný zvratů. Kam Spojené státy míří? To sami Američané nevědí

Premium
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Od naší spolupracovnice v USA Na začátku každé debaty o Trumpovi a jeho prvním roce v Bílém domě slyším hluboký povzdech. A to nejen u lidí, kteří ho považují za národní katastrofu. Vzdychají už i jeho příznivci. Jsou tady ale...

20. ledna 2026

