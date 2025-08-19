Ocitne se v těžké situaci. Trump připustil, že Putin možná nechce dohodu

Autor: ,
  16:11
Americký prezident Donald Trump dnes vyjádřil naději, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná dohodu uzavřít nechce. V takovém případě bude podle něj v „těžké situaci“.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
„Nemyslím si, že to (mírová dohoda) bude problém, abych k vám byl upřímný. Putina to už unavuje. Všechny to unavuje, ale nikdy nevíte,“ řekl Trump v rozhovoru pořadu Fox & Friends televize Fox News.

„V nadcházejících dvou týdnech se o Putinovi dozvíme... Je možné, že dohodu uzavřít nechce,“ řekl Trump a dodal, že Putin bude v těžké situaci, pokud dohodu nepřijme.

Na dotaz ohledně toho, s jakými bezpečnostními zárukami by Ukrajina mohla počítat, Trump odpověděl, že mimo jiné Francie, Německo a Británie chtějí mít na místě vojáky, a dodal „nemyslím, že to bude problém“.

Aby dohoda Ruska a Ukrajiny byla funkční, Putin z ní musí vyjít jako vítěz, říká expert

Na dotaz, zda by v rámci bezpečnostních záruk mohli být na místo vysláni také američtí vojáci, Trump odpověděl, že k tomu rozhodně nedojde. „To vás ujišťuji,“ dodal s tím, že chce zabránit zabíjení. Šéf Bílého domu také podotkl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset být v jednáních flexibilní a „udělat, co musí“.

Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Zelenskyj dal po rozhovorech najevo se souhlas setkáním s Putinem, zřejmě do dvou týdnů. Trump tehdy bez podrobností zmínil americkou účast na připravovaných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Pondělní schůzku Trump narychlo zorganizoval po svém pátečním rokování s Putinem na Aljašce.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

