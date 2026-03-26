Trump vyhlíží nakládačku. Kvůli nesmyslné válce s Íránem může ztratit Texas

Poslední průzkumy mluví jasně: popularita Donalda Trumpa se od začátku bombardovací kampaně proti Íránu propadla na dosavadní minimum. Jeho počínání v úřadu v průzkumu agentury Ipsos pro Reuters pozitivně hodnotí 36 procent respondentů, ještě nedávno to bylo o čtyři procentní body více.
Podle NBC News prezidentova popularita od začátku další války v Zálivu spadla o tři procentní body. Cinknuté průzkumy, mohli by si říci prezidentovi fandové, přesvědčení, že mediální establishment Trumpa nenávidí. Jenže šéf Bílého domu dostává nakládačku i v sondách televize Fox News, která mu vždy držela palce.
Historie totiž ukazuje, že americké voliče ceny benzinu zajímají víc než geopolitické ambice Bílého domu. Gerald Ford, Jimmy Carter i George H. W. Bush se museli z funkce poroučet v důsledku ropných šoků, ten současný ale odstartoval sám prezident.