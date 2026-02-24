Trump pronese tradiční projev o stavu unie. Bude dlouhý, avizoval

Americký prezident Donald Trump večer místního času, tedy ve středu nad ránem času středoevropského, před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu televize CNN.
Donald Trump (23. února 2026)

Donald Trump (23. února 2026) | foto: AP

Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

Projev v hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. Podle CNN jeho politiku schvaluje 36 procent voličů oproti 48 procentům před rokem. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

Třaskavých problémů, kterým nyní Trump a jeho administrativa čelí, je řada. Nejvyšší soud v pátek odmítl jeho plošná cla a chaotická situace panuje ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, které je do značné míry paralyzováno kvůli sporu mezi republikány a demokraty v Kongresu kvůli agresivní imigrační politice administrativy. Podle agentury Reuters by projev mohl Trumpovi poprvé nabídnout příležitost přesvědčit veřejnost o nutnosti vojenské intervence v Íránu.

Dva představitelé Bílého domu agentuře potvrdili, že Trump bude hovořit o svých plánech pro Írán, ale podrobnosti neposkytli. Prezident má rovněž vyzdvihnout výsledky ve zprostředkování mírových dohod a vyjádřit se k dnešnímu čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy o válce, o níž kdysi řekl, že ji dokáže ukončit do 24 hodin.

Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír a zřídil vlastní Radu míru, se podle pozorovatelů blíží vojenskému konfliktu s Íránem kvůli jeho jadernému programu. Washington na Blízký východ přesouvá válečné lodě vyvíjí plány, které by mohly zahrnovat i změnu íránského režimu.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Někteří republikáni zase portálu Politico řekli, že doufají, že se Trump v projevu zaměří na ekonomické otázky a zdůrazní daňové škrty v souvislosti s rostoucími cenami. Jeden z představitelů Bílého domu uvedl, že Trump vyhlásí „vítězství v ekonomice“, což je sdělení, které republikánští zákonodárci usilující o znovuzvolení pravděpodobně neuvítají, napsala agentura Reuters.

Demokraté chystají bojkot

Ačkoli demokraté oznámili, že odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová, mnozí demokratičtí zákonodárci dali najevo, že budou Trumpovo poselství bojkotovat, a místo toho se zúčastní protestního shromáždění před Kapitolem. Podle Reuters se chystá projev zcela vynechat více než 20 demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu. Někteří zákonodárci by navíc mohli mít potíže dostat se do Washingtonu kvůli sněhové bouři. Na druhou stranu však i někteří demokraté chtějí na projev přivést hosty, například lidi postižené rostoucími náklady na zdravotní péči nebo zásahy Trumpovy administrativy proti imigrantům.

Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem

Podle Reuters se také očekává se, že se prezident se vyjádří k rozhodnutí Nejvyššího soudu o celních sazbách s argumentem, že soud pochybil, a nastíní alternativní zákony, které může použít k obnovení většiny celních sazeb. Očekává se přitom, že Trumpova vystoupení se zúčastní i někteří z devíti soudců Nejvyššího soudu, které Trump minulý týden ostře kritizoval.

Trump, který má sklony k improvizacím, v pondělí upozornil, že jeho projev bude dlouhý. Přitom už jeho stominutová řeč z loňského března byla nejdelším prezidentským projevem ke Kongresu v moderní historii.

