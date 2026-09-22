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Trump v projevu v OSN mluvil spíše k voličům než ke světu a někdy si protiřečil

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  21:22
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle Organizace spojených národů. (22. září 2026) | foto: ČTK

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
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Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN v New Yorku připomínal spíše předvolební projev určený americkým voličům než promluvu k přítomným hostům. Trump si také v některých pasážích protiřečil a svými výroky porušil zažité tradice pro americké představitele na plénu, píší zahraniční média.

Šéf Bílého domu zahájil svůj projev slovy o americké hospodářské politice a kritikou předchozí vlády. Poté přešel ke chvále své imigrační politiky a nízké míry kriminality v USA.

„Tím, že se (Trump) chlubí svými úspěchy (...), to vypadá, jako by se obracel spíše na voliče v rámci (listopadových) voleb do Kongresu než na účastníky Valného shromáždění,“ napsala reportérka BBC Sarah Smithová.

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Trump mluvil také o zřízení dvou amerických vojenských základen v Grónsku, což je součást bezpečnostní dohody mezi Dánskem, Grónskem a USA, která byla podepsána vzápětí.

Takový krok ale mohly USA učinit kdykoli na základě smlouvy z roku 1951 a Trump nevysvětlil, proč s tím USA čekaly tak dlouho, píše The New York Times (NYT). Web MS Now k tomu dodává, že ačkoli Trump kritizoval Evropu a NATO za to, že nedělají více pro svou obranu, uvedl, že nová dohoda umožňuje USA chránit obě strany.

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Šéf Bílého domu se zmínil i o Venezuele, odkud americké jednotky v lednu unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a Washington pak začal zprostředkovávat prodej venezuelské ropy do zahraničí a inkasovat příjmy z tohoto prodeje. USA také v srpnu podepsaly smlouvu s venezuelskou vládou, díky níž získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv Venezuely.

„Trumpovo vychloubání, že ‚kořist patří vítězi‘, porušuje další mezinárodní normu. Američtí představitelé se po celé generace snažili zdůrazňovat, že zahraniční intervence USA nejsou motivovány materiálním ziskem - zejména kontrolou nad zahraniční ropou,“ uvedl zpravodaj NYT Michael Crowley.

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Za velkou ironii označuje BBC Trumpova slova o případném zničení Íránu, protože je pronesl na půdě organizace založené právě proto, aby chránila budoucí generace před válkou. Šéf Bílého domu podle serveru také opět využil příležitost k útoku na OSN, o níž se domnívá, že prosazuje radikálně levicovou agendu.

Americký prezident rovněž neopomněl znovu zmínit, že ukončil několik světových konfliktů, včetně války v Pásmu Gazy zahájené v říjnu 2023. Ačkoli Trump loni skutečně pomohl zprostředkovat příměří, Izrael stále okupuje velkou část Gazy a pravidelně tam provádí vojenské operace.

Humanitární situace tam navíc zůstává katastrofální a mezinárodní plán na odzbrojení palestinského teroristického hnutí Hamás a stažení izraelských vojsk je už několik měsíců v patové situaci, podotkl Crowley. Všiml si také toho, že Trump navzdory zahájení války s Íránem, která destabilizovala Blízký východ a světovou ekonomiku, tvrdí, že uzavřel mír.

Reportérka BBC Nada Tawfiková zase v souvislosti s Trumpovým návrhem přejmenovat umělou inteligenci (AI) na super inteligenci podotkla, že Trump má slabost pro přejmenovávání věcí. Nejspíše tím reagovala na prezidentova nařízení přejmenovat Mexický záliv na Americký nebo Ontarijské jezero na Americké či snahu přejmenovat americký stát Nové Mexiko na Nová Amerika.

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