Chcete být mluvčí? Trump vzal Whitea před novináře, ten nabídku odmítl

Trump v sobotu uvedl, že nabídl Whiteovi funkci mluvčího. Oznámení vyvolalo spekulace o tom, že prezident výběrem rázně vystupujícího spojence naznačil konfrontační přístup vůči demokratům, kteří se po vítězství ve volbách v polovině mandátu republikánského prezidenta chystají převzít kontrolu nad Kongresem.
V neděli však Trump své vyjádření upravil a prohlásil, že pouze žertoval.
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„Chtěl byste se stát tiskovým mluvčím Spojených států? Chtěl byste to, nebo chcete raději zůstat u té směšné UFC?“ ptal se Trump před novináři Whitea sedícího opodál. „Díky za nabídku, pane. Já nechci být v politice,“ odmítl White.
Post mluvčí je volný od chvíle, kdy jej po týdnu ve funkci musela opustit Katie Zachariová, která se stala terčem vtipů a kritiky už po nezvládnutém prvním vystoupení. Měla nahradit Trumpovu předchozí mluvčí Karoline Leavittovou, která post opustila v srpnu.
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