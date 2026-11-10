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Chcete být mluvčí? Trump vzal Whitea před novináře, ten nabídku odmítl

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  9:16
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Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci...

Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci mluvčího Bílého domu. (9. listopadu 2026) | foto: AP

Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci...
Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci...
Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci...
Donald Trump přivedl před novináře Danu Whitea, jemuž předtím nabídl funkci...
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Americký prezident Donald Trump v pondělí překvapil novináře, když mezi ně bez ohlášení narychlo zavítal do tiskové místnosti Bílého domu spolu s mužem, kterému nabídl post mluvčího. Šéf společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních UFC Dana White však prohlásil, že do politiky nechce, a nabídku odmítl.

Trump v sobotu uvedl, že nabídl Whiteovi funkci mluvčího. Oznámení vyvolalo spekulace o tom, že prezident výběrem rázně vystupujícího spojence naznačil konfrontační přístup vůči demokratům, kteří se po vítězství ve volbách v polovině mandátu republikánského prezidenta chystají převzít kontrolu nad Kongresem.

V neděli však Trump své vyjádření upravil a prohlásil, že pouze žertoval.

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„Chtěl byste se stát tiskovým mluvčím Spojených států? Chtěl byste to, nebo chcete raději zůstat u té směšné UFC?“ ptal se Trump před novináři Whitea sedícího opodál. „Díky za nabídku, pane. Já nechci být v politice,“ odmítl White.

Post mluvčí je volný od chvíle, kdy jej po týdnu ve funkci musela opustit Katie Zachariová, která se stala terčem vtipů a kritiky už po nezvládnutém prvním vystoupení. Měla nahradit Trumpovu předchozí mluvčí Karoline Leavittovou, která post opustila v srpnu.

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