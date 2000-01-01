Americký prezident Donald Trump v pondělí slavnostně otevřel nový heliport na Jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu. Jde o další projekt Trumpovy snahy zanechat po sobě ve Washingtonu nesmazatelný otisk. Zlatem vyzdobil Oválnou pracovnu i sochy u Arlingtonského mostu. Na místě zbourané části Bílého domu se chystá tančírna. Po přestřižení pásky obřími zlatými nůžkami nastoupil do prezidentského vrtulníku Marine One a odletěl do New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN.
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Nový heliport vznikl jako součást úprav areálu Bílého domu a umožní pravidelnější provoz nového prezidentského vrtulníku VH-92A.
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Trump nechal novou přistávací plochu vybudovat z žuly. Prezident tvrdí, že materiál vydrží „milion let“. Akci přihlíželo množství novinářů, velká část celostátních médií ji ale bojkotovala kvůli Trumpově rozhodnutí odejmout CNN, Politicu a MSN akreditace do Bílého domu.
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Uprostřed heliportu nechybí velký znak prezidenta Spojených států. Trump chtěl projekt dokončit ještě před příjezdem čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který do Washingtonu dorazí ve středu.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Práce na heliportu začaly v červnu. Trump jejich dokončení uspíšil, aby nová plocha byla připravená právě na Siho návštěvu. Se slavnostním přestřižením pásky obřími zlatými nůžkami mu museli pomoci ostatní.
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Prezident tvrdí, že úpravu si vyžádaly nové vrtulníky Marine One. Jsou větší a výkonnější než stroje používané v minulosti a jejich přistávání by podle Trumpa mohlo poškodit trávník před Bílým domem.
Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Trump v červenci odhadl náklady na projekt až na šest milionů dolarů. Podle něj heliport zaplatí společnost Sikorsky Aircraft, která vyrábí nové prezidentské vrtulníky.
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Kvůli stavbě bylo potřeba rozsáhle upravit také okolní terén.
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Heliport je součástí série stavebních zásahů, které Trump v areálu Bílého domu letos prosazuje. U kolonády Západního křídla například nechal původní kámen nahradit černou žulou.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Novou podobu dostala také tradiční cesta od diplomatického vchodu. Trump ji nechal vydláždit bílou žulou a upravil také část příjezdové cesty kolem Jižního trávníku.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Jižní trávník se letos na čas proměnil ve staveniště. V červnu tam Trump nechal postavit klec a provizorní arénu pro zápas UFC, který se konal při příležitosti jeho 80. narozenin.
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Po skončení akce se dělníci pustili do přípravy heliportu. Právě tady pak Trump v pondělí přestřihl slavnostní pásku.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Prezident se netají tím, že chce svými stavebními projekty proměnit podobu Bílého domu. Vedle heliportu pokračuje také výstavba nového tanečního sálu za zhruba 400 milionů dolarů.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Kvůli jeho stavbě už Trumpova administrativa nechala zbourat původní Východní křídlo. Prezident původně tvrdil, že projekt zaplatí soukromí dárci, administrativa ale později požádala Kongres o další miliardu dolarů na bezpečnostní úpravy.
Autor: Alex Brandon, ČTK
Po příletu do New Yorku se Trump setkal s novým starostou Zohranem Mamdanim. Dvojice jednala v Gracie Mansion především o otázkách týkajících se New Yorku a jeho obyvatel.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, ČTK
V úterý Trump vystoupí před Valným shromážděním OSN. Čekají ho také schůzky s britským premiérem Andym Burnhamem, japonskou premiérkou Sanae Takaichiovou a dalšími zahraničními představiteli.
Autor: Al Drago / POOL / EPA / Profimedia, Profimedia.cz