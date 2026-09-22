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„Žulová plocha vydrží milion let.“ Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu

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Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump nastupuje do nového vrtulníku Marine One na... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevřel novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u... Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u...
Americký prezident Donald Trump v pondělí slavnostně otevřel nový heliport na Jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu. Jde o další projekt Trumpovy snahy zanechat po sobě ve Washingtonu nesmazatelný otisk. Zlatem vyzdobil Oválnou pracovnu i sochy u Arlingtonského mostu. Na místě zbourané části Bílého domu vzniká tančírna. Po přestřižení pásky obřími zlatými nůžkami nastoupil do prezidentského vrtulníku Marine One a odletěl do New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN.

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