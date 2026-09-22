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Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Vražda bude nepromlčitelná. Chce to ministr Tejc, Babiš i část opozice
Dostat se do trestního zákoníku má nově nepromlčitelnost vraždy. Prosazují to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše....
Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard
Stát nejspíš nakonec v příštím roce pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun, místo původně navržených 21 miliard korun....
Ruský vrtulník zjišťoval, jak rychle Poláci zareagují. Prověřoval si je, říká expert
Ruský vojenský vrtulník Mi-8 ve středu na pouhých 42 sekund vletěl do polského vzdušného prostoru. I tak krátký přelet ale může Moskvě poskytnout cenné informace o reakci NATO. „Rusové zkoušejí, kam...
Čeští vojáci dostali medaile za práci pro NATO a EU
Medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí převzalo 81 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili na zahraničních pracovištích ve strukturách NATO a Evropské unie....
Pozorovatelé OBSE nedostali pozvání na volby do USA, poprvé za 20 let
Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nyní poprvé za více než 20 let nedostali pozvání na volby do amerického Kongresu. Volby budou v listopadu a rozhodnou o tom, zda si...
Okolí Malše bych ještě víc zvelebil, říká lídr SPD v Českých Budějovicích Jan Kadlec
Štve ho, když vidí, jak firma získá zakázku, pak stavbu oplotí, ale dál se dlouho nic neděje. Jednička SPD pro komunální volby v Českých Budějovicích Jan Kadlec chce, aby tento nešvar do budoucna v...
Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury
Změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek, schválili poslanci. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by také měla nově platit 24 hodin od...
Čína má moc ukončit válku na Ukrajině, agresivní Rusko je hrozba, řekl Pavel OSN
Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel přednesl ve středu dopoledne newyorského času (odpoledne SELČ) očekávaný projev před Valným shromážděním OSN. Jeho hlavním tématem byla reforma Rady OSN, ruská agrese na Ukrajině...
Ocelové srdce Ukrajiny se zastavilo. Rusko rozbombardovalo všechny velké hutě
Produkce oceli na Ukrajině klesla o devadesát procent, největší metalurgické závody utichly. Je to výsledek systematického bombardování ze strany Ruska, které se po přístavech, obchodních centrech,...
Rodina stáhla souhlas se stíháním. V kauze závěti továrníka padl zprošťující verdikt
Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi osvobodil všechny čtyři obžalované ženy. Hlavní obviněnou byla vdova po podnikateli Alena Řípová....
Prodej družstevního bytu 2+kk, 42 m2 se společnou zahradou, Teplice
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Řidič s 29 přestupky zavinil smrt motorkáře, místo podmínky půjde do vězení
Dával blinkr, ale podle soudů dostatečně nesledoval situaci za sebou. Když šofér nakladače Jan Zatloukal loni na jaře odbočil z hlavní silnice na polní cestu, narazil do jeho pracovního stroje řidič...
Obklíčené město, zohavení senioři. Rusy na Sibiři zabíjejí přemnožení medvědi
Nejméně šest lidí zemřelo během tohoto měsíce kvůli útokům medvědů v ruském Krasnojarském kraji, který zaujímá podstatnou část Sibiře. Informovali o tom vyšetřovatelé, kteří zjišťují, zda úřady...