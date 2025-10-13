Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání prvních sedmi rukojmích. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis „Home“ s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině „Thank you“ a znázorněním profilu hlavy prezidenta Trumpa s jeho typickým účesem.
Po příletu Trumpa přivítali premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka a Trumpův zeť Jared Kushner.
Začalo propouštění izraelských rukojmích, na svobodu se dostanou i palestinští vězni
Kromě vystoupení v Knesetu, izraelském parlamentu, a možného setkání s rodinami rukojmích šéfa Bílého domu čeká schůzka s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Jicchak Herzog Trumpovi předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.
Z Izraele Trump odletí do Egypta, kde se v letovisku Šarm aš-Šajch uskuteční vrcholná schůzka představitelů řady zemí světa k otázce míru na Blízkém východě. Zástupci Izraele a palestinského hnutí Hamás na summit pozvání nejsou.