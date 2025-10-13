Trump přiletěl do Izraele. Za dohodu s Hamásem obdrží státní vyznamenání

Americký prezident Donald Trumpem krátce před devátou hodinou středoevropského času přiletěl do Izraele. Letoun Air Force One s prezidentem na palubě přistál na Ben Gurionově letišti. Stalo se to krátce poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás na základě Trumpem zprostředkované dohody propustilo první část izraelských rukojmích držených přes dva roky v Pásmu Gazy. Trump mimo jiné plánuje vystoupit v izraelském parlamentu a uvažuje o setkání s rodinami izraelských rukojmích.
Americký prezident Donald Trump přistál na Ben Gurionovo mezinárodním letišti v Lodu a přivítali ho izraelský premiér Benjnamin Netanjahu spolu s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. (13. října 2025)

Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání prvních sedmi rukojmích. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis „Home“ s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině „Thank you“ a znázorněním profilu hlavy prezidenta Trumpa s jeho typickým účesem.

Po příletu Trumpa přivítali premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka a Trumpův zeť Jared Kushner.

Začalo propouštění izraelských rukojmích, na svobodu se dostanou i palestinští vězni

Kromě vystoupení v Knesetu, izraelském parlamentu, a možného setkání s rodinami rukojmích šéfa Bílého domu čeká schůzka s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Jicchak Herzog Trumpovi předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.

Z Izraele Trump odletí do Egypta, kde se v letovisku Šarm aš-Šajch uskuteční vrcholná schůzka představitelů řady zemí světa k otázce míru na Blízkém východě. Zástupci Izraele a palestinského hnutí Hamás na summit pozvání nejsou.

Válka v Izraeli

