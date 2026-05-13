Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele coby součásti USA zásoby ropy, které má tato jihoamerická země největší na světě.
|
Trump vážně zvažuje, že z Venezuely udělá 51. stát USA, tvrdí reportér Fox News
Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje. Podobně jako nyní o Venezuele se v minulosti vyjadřoval o Kanadě a o jejím premiérovi Marku Carneym mluvil jako o „guvernérovi“, což je označení šéfů amerických států.
Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v reakci na výrok šéfa Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.