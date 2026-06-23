Trump přišel o tvář trumpismu. Republikány už volit nebudu, oznámil Carlson

„Výsledky průzkumů jsou dost vypovídající,“ řekl Carlson v podcastu „Can’t Be Censored“ s odkazem na klesající ochotu voličů dát hlas republikánům v podzimních volbách do Kongresu a nespokojenost Američanů s Trumpovou administrativou. A sám konzervativní moderátor jejich pocity sdílí.
„Republikánskou stranu bych nepodpořil. Neexistuje žádná šance, že bych podpořil Republikánskou stranu,“ prohlásil. Hlas nicméně nehodlá dát ani demokratům. „Nevím, co budu dělat.“
„Jak bych mohl já nebo jakýkoli americký volič podporovat politickou stranu, která není loajální vůči Spojeným státům a která staví zájmy cizí země nad zájmy svých vlastních občanů?“ vysvětlil moderátor své postoje. Republikánskou stranu osočuje, že je ve vleku Izraele.
|
„Dlouho mě to bude mučit.“ Moderátor Carlson se omluvil za podporu Trumpa
Carlson je velký kritik Trumpovy války proti Íránu, již vnímá jako akci ve prospěch Izraele a proti zájmům amerických občanů. Trumpova administrativa a vedení republikánů se podle něj odvrátily od hodnot, za nimiž Republikánská strana stála.
„To je vlastizrada. Je to nemorální,“ nebral si Carlson servítky. „Pětatřicet let jsem byl vytrvalým obhájcem Republikánské strany, chci říct velmi vytrvalým obhájcem, ale tohle se prostě obhájit nedá. Takže ne, já končím (s republikány). A pokud končím já, tak si myslím, že končí i spousta dalších lidí.“
Carlson podpořil Trumpovu prezidentskou kandidaturu v roce 2024. Letos v dubnu se za to v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě voličům omluvil. „Bude nás to ještě dlouho mučit. Mě určitě, a chci se omluvit za to, že jsem lidi uvedl v omyl. Nebyl to záměr.“
|
Pomstychtivý Trump ponížil republikánské špičky. Ve straně tiše bublá vzpoura
Bývalý moderátor protrumpovské stanice Fox News přitom platí za jednu z hlavních postav prezidentova hnutí MAGA. Některá média ho označují za tvář „trumpismu bez Trumpa“.
Carlson není jediným z dřívějších Trumpových obhájců, který se proti šéfovi Bílého domu obrátil. Patří mezi ně i Megyn Kellyová, Candace Owensová či Alex Jones. Trump své kritiky nazval bezvýznamnými nulami a lidmi s nízkým IQ.