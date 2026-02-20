Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán

Americký prezident Donald Trump v pátek připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. „Myslím, že mohu říct, že to zvažuji,“ odpověděl Trump na otázku, zda uvažuje o úderu malého rozsahu s cílem přimět Írán, aby uzavřel novou jadernou dohodu.
Donald Trump na zasedání Rady míru (19. února 2026)

Donald Trump na zasedání Rady míru (19. února 2026) | foto: ČTK

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...
Američtí námořníci operují s bombami na palubě letadlové lodi Abraham Lincoln....
Letoun Hornet startuje z americké lodi Abraham Lincoln. (16. ledna 2026)
Jaderný komplex v Isfahánu Na satelitním snímku jsou vidět vstupy do tunelů...
118 fotografií

Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu. Podle Reuters to znamená, že se USA připravují na konflikt s Íránem, pokud selžou pokusy řešit otázky týkající se íránského jaderného programu diplomatickou cestou.

Agentura Reuters minulý týden napsala, že se americká armáda připravuje na možnou několikatýdenní operaci proti Íránu, při níž by mohla zasáhnout jeho bezpečnostní zařízení i jadernou infrastrukturu.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Zdroje Reuters, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, ale které agentura označuje za americké činitele, nesdělily jména osob, které by se mohly stát terčem amerického útoku, ani jakým způsobem by Spojené státy mohly usilovat o svržení režimu bez přítomnosti pozemních vojsk.

Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.

Opevnit reaktory, schovat ajatolláha. Írán očekává smršť amerických bomb

Trump ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání jeho Rady míru ve Washingtonu řekl, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu.

K Íránu se mezitím přesouvá nejmodernější letadlová loď v americkém arzenálu Gerald Ford. Do regionu by mohla doplout už tento víkend. Prostředky amerického letectva umístěné v Británii, včetně tankovacích letadel a stíhacích letounů, se rovněž přesouvají blíže k Blízkému východu.

