V rozhovoru pro pořad 60 Minutes, který televize CBS odvysílala v neděli, republikánský prezident rovněž řekl, že věří v možnost spolupráce s demokraty v novém Kongresu na určité formě imigrační dohody.
Trump přiznal, že jeho politika deportací byla jedním z důvodů volební porážky republikánů. „Myslím, že to možná bylo příliš tvrdé, ano,“ řekl.
Dále uvedl, že věří v dosažení dohody v této otázce s novou demokratickou většinou v Kongresu. „Šlo by o to, že bychom společně něco vypracovali,“ poznamenal.
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Podle Trumpa by měli být ze země vyhoštěni ti, kteří v ní pobývají nelegálně a jsou „vrahy“ či „obchodníky s drogami“. Naznačil však, že je otevřen dohodě, která by umožnila zůstat ostatním, „pokud jde o slušné lidi, kteří pracují například v zahradnických firmách, v hotelech nebo vykonávají jinou práci“, a „v některých případech dokonce platí daně“.
Agentura AP připomíná, že krátce po pátečním natáčení rozhovoru jmenoval Trump Stephena Millera, hlavního architekta tvrdé imigrační politiky, do funkce nového personálního šéfa Bílého domu.
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„Trump říká, že jeho tvrdý postup v imigrační otázce zašel příliš daleko,“ reagoval v neděli na sociálních sítích po odvysílání rozhovor lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Jeho řešením zřejmě bylo dát muži, který za to nese odpovědnost, na starost Bílý dům. To není náprava. To je povýšení,“ kritizoval Schumer.
Prezidentův tvrdý postup v oblasti imigrace byl jedním z hlavních rysů jeho dosavadního působení v úřadu. Rozsáhlé zásahy v řadě měst vedly k prudkému nárůstu počtu zatčení. Během protestů proti těmto operacím federální agenti usmrtili dva americké občany - Renée Goodovou a Alexe Prettiho.
Demokraté ohlásili, že dohled nad Úřadem pro imigraci a cla (ICE) a ministerstvem vnitřní bezpečnosti bude pro nový Kongres prioritou.