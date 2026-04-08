Trump: Příměří s Íránem je naprosté vítězství pro Spojené státy

  5:11aktualizováno  5:35
Americký prezident Donald Trump označil dohodu s Íránem o 14denním příměří za „naprosté vítězství“ pro USA, uvedl, že o íránský obohacený uran bude „dokonale postaráno“, a zároveň vyjádřil přesvědčení, že Teherán k jednání přivedla Čína.

"Naprosté a úplné vítězství. Stoprocentně. O tom není pochyb," sdělil Trump v krátkém telefonickém rozhovoru nedlouho po oznámení příměří v noci na dnešek.

O íránský obohacený uran bude podle něj "dokonale postaráno, jinak bych na to nepřistoupil", dodal.

Podle Trumpa to byla Čína, kdo pomohl dostat Írán k jednacímu stolu, aby souhlasil s dvoutýdenním příměřím. Americký prezident má v květnu odcestovat do Pekingu, kde se setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Osud íránského obohaceného uranu je klíčovým prvkem války, kterou USA a Izrael zahájily 28. února s deklarovaným cílem zbavit Írán možnosti získat jadernou zbraň.

Trump dříve uvedl, že je připraven uzavřít příměří s Íránem, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Írán podle něj navrhl "funkční" desetibodový plán, který by mohl pomoci definitivně ukončit válku. Předtím přitom hrozil zničením "celé jedné civilizace", pokud Írán nepřistoupí na dohodu.

Příměří se podle AP ocitlo v nejistotě poté, co Írán zveřejnil různé verze tohoto plánu, který má sloužit jako základ pro jednání. Verze v perštině obsahuje formulaci "souhlas s obohacováním" v souvislosti s íránským jaderným programem. Z dosud nejasných důvodů však tato formulace chybí v anglické verzi, kterou íránští diplomaté poskytli novinářům.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že plavba Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech umožněna pod dohledem íránské armády. Podle agentury AP není z vyjádření jasné, zda Írán skutečně hodlá umožnit volnou plavbu v této klíčové vodní cestě pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu.

Plán podle agentury AP, která se odvolává na nejmenovaného regionálního představitele, předpokládá, že Írán a Omán budou vybírat poplatky od lodí proplouvajících průlivem. Tento představitel uvedl, že Írán by získané peníze použil na rekonstrukci.

8. dubna 2026  5:11,  aktualizováno  5:35

