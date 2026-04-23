Podle agentury AFP Trump zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly také ve čtvrtek.
Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude prodlouženo o tři týdny, oznámil Trump
Podle agentury AFP Trump zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly také ve čtvrtek.
Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...
Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda
V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...
RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše
Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...
Proruská? Hodilo se jim to. Vachatová exkluzivně o neziskovkách, Letné i lynči
První velký rozhovor s Natálií Vachatovou, poradkyní premiéra Babiše, která se kvůli údajnému spoluautorství zákona o neziskovkách nechtěně stala jedním ze středobodů demonstrace Milionu chvilek pro...
Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky
Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně...
Půdu v Česku investoři skupovat nebudou, mimo EU je to jednodušší, říká odborník
Místo nákupu farem si je pronajímáme, říká v rozhovoru s iDNES.cz předseda JTZE Jan Šimek. V Česku podle něj nejsou největší farmy v Evropě, podle tržeb jsou větší například ve Francii. A zavedl by...
ANALÝZA: Jak Brusel přijal kyjevskou pohádku o ropovodu
To byl ale obrat. Sotva odeznělo nadšení z výsledků nedávných maďarských voleb, které ovládl proevropský kandidát Péter Magyar, ropovod Družba od tohoto týdne opět zázračně funguje. Předtím byla...
Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude prodlouženo o tři týdny, oznámil Trump
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po...
Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín
Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k...
Šest lidí zranila střelba v nákupním centru v Louisianě, dva jsou v kritickém stavu
Šest lidí ve čtvrtek utrpělo zranění po střelbě v nákupním středisku v americkém státě Louisiana, dva lidé jsou v kritickém stavu. S odvoláním na policii o tom informovala místní televizní stanice...
Trump varoval Teherán, že mu dochází čas. Dohodu uzavře, až to bude dobré pro USA
Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal Donald Trump. Americký...
V Teheránu se spustila protivzdušná obrana, podle médií kvůli dronům
Dnešní aktivace protivzdušné obrany v Teheránu a dalších městech byla reakcí na zpozorovaný pohyb malých dronů, píše agentura Fars. Agentura je spjata s íránskými revolučními gardami. O aktivované...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Poslanci se ptali, co dělá Turek. Řešili i jeho výroky o deratizaci parazitů
Filip Turek není ministr, jen vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, ale část interpelací na premiéra Andreje Babiše a členy vlády se ve čtvrtek točila právě kolem Turka. Opoziční...
Švy Británie potichu povolují. Separatisté míří k vítězství ve Walesu i Skotsku
Jen dva týdny zbývají do série voleb v Británii. Nebude se rozhodovat jen o místních radách a tím i přežití premiéra Keira Starmera, ale také o vládě ve Skotsku a Walesu. V druhém případě se čeká...