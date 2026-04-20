Trump pochybuje o prodloužení příměří. Cesta Vance do Pákistánu vzbuzuje otázky

Autor:
  18:50aktualizováno  19:07
Americký prezident Donald Trump oznámil, že prodloužení příměří s Íránem je z jeho strany velmi nepravděpodobné. Vyprší podle něj ve středu východoamerického času. Média uvádějí, že viceprezident J. D. Vance na mírová jednání s Íránci v Pákistánu ještě neodletěl, ačkoliv Trump uvedl, že už je na cestě.
Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J. D. Vance. (12. dubna 2026)

22 fotografií

Trump sdělil deníku New York Post (NYP), že Vance spolu s vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem jsou na cestě a že do Islámábádu doletí za několik hodin. Jeho prohlášení však zřejmě bylo předčasné, poznamenala CNN.

Druhé kolo mírových jednání mezi americkou a íránskou delegací by se podle současných plánů mělo konat ve středu v Islámábádu, uvedly zdroje CNN. Situace je podle nich proměnlivá vzhledem k pokračující vyhrocené rétorice ze strany Spojených států i Íránu.

„Očekáváme, že delegace se vydá brzy na cestu, ale zatím není jasné, kdy,“ sdělily zdroje z Bílého domu stanici CNN s tím, že načasování ještě nebylo oficiálně stanoveno.

Trump v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.

„Nenechám se dotlačit k uzavření špatné dohody. Máme času dost,“ řekl Trump Bloombergu. Je „velmi nepravděpodobné, že bych ho prodloužil,“ řekl americký prezident o příměří, které oznámil 7. dubna.

„Opusťte strojovnu.“ Američané ukázali zajetí íránské lodi, příměří se otřásá

USA pokračují v blokádě íránských přístavů a v neděli zadržely loď, která se snažila proplout navzdory blokádě. Trump sdělil Bloombergu, že blokádu neodvolá, dokud nebude podepsána dohoda s Teheránem.

Trump podle NYP zamítl pochybnosti o tom, zda k jednání nakonec dojde. „Ty rozhovory se mají konat. Takže předpokládám, že v tomto momentě nikdo nehraje hry,“ uvedl prezident.

Podle amerického prezidenta je jádrem vyjednávaní americký požadavek, aby Írán upustil od jakéhokoli úsilí získat jadernou zbraň. Republikán podle NYP dodal, že Írán má potenciál vzkvétat, pokud tento požadavek splní.

Zároveň podle listu odmítl sdělit, jak budou USA reagovat, pokud Teherán požadavek odmítne či pokud jednání zkolabují. „Nechci o tom s vámi mluvit. Dokážete si to představit. Nebylo by to pěkné,“ řekl Trump.

Írán naznačuje, že se jednání nezúčastní

Teherán doposud nepotvrdil, zda se jeho představitelé k rozhovorům v Pákistánu dostaví. Írán však svou účast zvažuje, napsala agentura Reuters s odvoláním na vysokého íránského činitele. Pákistán v roli zprostředkovatele mírových jednání usiluje o ukončení americké blokády íránských přístavů ve snaze přimět Íránce, aby se s Američany setkali, uvedl íránský zdroj.

Podle íránských státních médií se íránská delegace rozhovorů nezúčastní, dokud budou Spojené státy pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů. Podle zdroje íránské státní televize není teď druhé kolo jednání v plánu vzhledem k „přehnaným a iracionálním“ požadavkům Washingtonu a s ohledem na to, že USA své postoje neustále mění.

Írán obvinil USA po útoku na jeho loď z porušení příměří. Slíbil odvetu

Trump podle pákistánského bezpečnostního zdroje Reuters řekl v telefonickém rozhovoru šéfovi pákistánských ozbrojených sil Ásimovi Munírovi, že zváží jeho radu, že blokáda íránských přístavů představuje překážku pro mírové rozhovory s Íránem.

USA a Írán se navzájem obviňují z porušování příměří. Íránský prezident Masúd Pezeškján podle íránské státní televize uvedl, že americká blokáda ukazuje, že Washington směřuje k „opakování předchozích vzorců chování a zrazování diplomacie“.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

20. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  19:07

Zabraňte zvolení radních, kteří ČT způsobili škodu, vyzývají osobnosti Babiše

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Zhruba tři desítky známých osobností vyzvaly v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby zabránil opakovanému zvolení kandidátů do Rady České televize, kteří jí v roce 2020 způsobili škodu téměř...

20. dubna 2026  19:05

Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Výroba Land Roverů stojí kvůli hackerskému útoku už několik dní.

Premiér Andrej Babiš v neděli nepřímo zpochybnil význam Tchaj-wanu pro Česko. Ostrovní stát však například dodává naší zemi čipy, bez kterých se nevyrobí vůbec žádné auto, upozornil automobilový...

20. dubna 2026  18:58

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Dětská výživa Hipp.

Do skleniček dětské výživy značky HiPP zřejmě někdo úmyslně přidal jed. Dvě kontaminované výživy už kriminalisté zabavili v Brně a další dvě na Slovensku. V Rakousku se minimálně po jedné přesnídávce...

20. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  18:32

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Broumov pro ně hledá jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

20. dubna 2026

Brit oživuje v Rusku tradici výroby luxusních hodinek. Nosí je i Putin

Detail luxusních hodinek Raketa s rytinou odkazující na více ne ž300letou...

Na okraji carského parku v Petěrgofu, jen pár kilometrů západně od Petrohradu, rozkvétá staré hodinářské řemeslo. V továrně, jejíž kořeny sahají až do roku 1721, tikají hodinky značky Raketa, za...

20. dubna 2026

Žádná obyčejná propiska, Pavel nechal v Chile pero plné granátů. Můžete ho mít taky

Pero se dá na e-shopu turnovského Granátu pořídit za necelých 600 korun.

Pero, které zanechal prezident Petr Pavel v chilském prezidentském paláci, zdobí české granáty z Turnova. Symbolická náhrada za protokolární pero, které si přisvojil exprezident Václav Klaus, tak...

20. dubna 2026  17:44

Nebude rezervace v hotelu? Nebude ani kolaudace, popsala policie v dotační kauze

SmartPark

Jak pokroucený byl údajně systém při udělování dotace ve výši 340 milionů korun pro brněnské inovační centrum, popsali podrobně policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve středu všeho dění...

20. dubna 2026  17:39

V bulharských volbách slaví vítězství exprezident Radev, má pohodlnou většinu

Rumen Radev po parlamentních volbách v Bulharsku (19. dubna 2026)

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku zvítězilo se 44,6 procenta hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, uvedla ústřední volební komise po sečtení všech hlasů....

19. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  20. 4. 17:35

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí a předseda Motoristé sobě Petr Macinka letí tento týden do Saúdské Arábie, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Vláda schválila Macinkovu cestu, která se uskuteční ve středu...

20. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  17:30

Vlak v Praze srazil muže. Spoje jezdily odklonem

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID odjíždí z Kolína.

Srážka vlaku s člověkem dnes odpoledne asi na hodinu zastavila provoz mezi Běchovicemi a Libní v Praze. Zraněného muže ošetřili záchranáři, řekl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  17:12

Extrémy počasí v Evropě: podívejte, kde teploty vyskočí i o 15 stupňů nad normál

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

Tento týden přinese výrazné výkyvy počasí po celém světě. Jihozápadní Evropu zasáhne vlna horka, v jižní Africe zase hrozí silné bouřky s přívalovými dešti. Podle meteorologů z MetDesk půjde o...

20. dubna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.