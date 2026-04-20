Trump pochybuje o prodloužení příměří. Cesta Vance do Pákistánu vzbuzuje otázky

Trump sdělil deníku New York Post (NYP), že Vance spolu s vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem jsou na cestě a že do Islámábádu doletí za několik hodin. Jeho prohlášení však zřejmě bylo předčasné, poznamenala CNN.
Druhé kolo mírových jednání mezi americkou a íránskou delegací by se podle současných plánů mělo konat ve středu v Islámábádu, uvedly zdroje CNN. Situace je podle nich proměnlivá vzhledem k pokračující vyhrocené rétorice ze strany Spojených států i Íránu.
„Očekáváme, že delegace se vydá brzy na cestu, ale zatím není jasné, kdy,“ sdělily zdroje z Bílého domu stanici CNN s tím, že načasování ještě nebylo oficiálně stanoveno.
Trump v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
„Nenechám se dotlačit k uzavření špatné dohody. Máme času dost,“ řekl Trump Bloombergu. Je „velmi nepravděpodobné, že bych ho prodloužil,“ řekl americký prezident o příměří, které oznámil 7. dubna.
USA pokračují v blokádě íránských přístavů a v neděli zadržely loď, která se snažila proplout navzdory blokádě. Trump sdělil Bloombergu, že blokádu neodvolá, dokud nebude podepsána dohoda s Teheránem.
Trump podle NYP zamítl pochybnosti o tom, zda k jednání nakonec dojde. „Ty rozhovory se mají konat. Takže předpokládám, že v tomto momentě nikdo nehraje hry,“ uvedl prezident.
Podle amerického prezidenta je jádrem vyjednávaní americký požadavek, aby Írán upustil od jakéhokoli úsilí získat jadernou zbraň. Republikán podle NYP dodal, že Írán má potenciál vzkvétat, pokud tento požadavek splní.
Zároveň podle listu odmítl sdělit, jak budou USA reagovat, pokud Teherán požadavek odmítne či pokud jednání zkolabují. „Nechci o tom s vámi mluvit. Dokážete si to představit. Nebylo by to pěkné,“ řekl Trump.
Írán naznačuje, že se jednání nezúčastní
Teherán doposud nepotvrdil, zda se jeho představitelé k rozhovorům v Pákistánu dostaví. Írán však svou účast zvažuje, napsala agentura Reuters s odvoláním na vysokého íránského činitele. Pákistán v roli zprostředkovatele mírových jednání usiluje o ukončení americké blokády íránských přístavů ve snaze přimět Íránce, aby se s Američany setkali, uvedl íránský zdroj.
Podle íránských státních médií se íránská delegace rozhovorů nezúčastní, dokud budou Spojené státy pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů. Podle zdroje íránské státní televize není teď druhé kolo jednání v plánu vzhledem k „přehnaným a iracionálním“ požadavkům Washingtonu a s ohledem na to, že USA své postoje neustále mění.
Trump podle pákistánského bezpečnostního zdroje Reuters řekl v telefonickém rozhovoru šéfovi pákistánských ozbrojených sil Ásimovi Munírovi, že zváží jeho radu, že blokáda íránských přístavů představuje překážku pro mírové rozhovory s Íránem.
USA a Írán se navzájem obviňují z porušování příměří. Íránský prezident Masúd Pezeškján podle íránské státní televize uvedl, že americká blokáda ukazuje, že Washington směřuje k „opakování předchozích vzorců chování a zrazování diplomacie“.