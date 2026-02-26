„Skvělému zdraví“ Donalda Trumpa nevěří už nadpoloviční většina Američanů

Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2024 poté, co tehdejší prezident Joe Biden odstoupil kvůli vysokému věku, píše CNN.
Rok po Trumpově znovuzvolení průzkumy ukazují, že Američané mají o duševní kondici svého prezidenta pochybnosti. Trump v červnu oslaví osmdesáté narozeniny, Biden z kampaně odstoupil, když mu bylo 81.
Podle průzkumu Reuters-Ipsos 61 procent Američanů souhlasí s tvrzením, že Trumpova nepředvídatelnost roste spolu s věkem. Stejný názor vyslovilo 30 procent republikánů.
Prezident čelil podobným názorům i v předchozích letech své politické kariéry. Po útocích na americký Kapitol v roce 2021 ho 50 procent registrovaných voličů označilo za duševně nevyrovnaného. CNN upozorňuje, že podobné názory poprvé zastává většina obyvatel.
Podle průzkumu od Reuters-Ipsos také klesl počet Američanů, kteří by Trumpa označili za bystrého a schopného čelit výzvám. Zatímco v roce 2023 si to myslelo 54 procent obyvatel, letos je to 45 procent.
Další průzkum od Washington Post a ABC prokázal, že přes 50 procent obyvatel se domnívá, že prezident nemá dostatečné mentální ani fyzické zdraví pro výkon své funkce. Také počet republikánských voličů důvěřujících Trumpovu zdravotnímu stavu se snížil ze 75 procent na 66 u duševního zdraví a z 65 procent na 55 u fyzické kondice.
Trump se snaží obavy o svůj věk vyvracet a často zmiňuje brilantní výsledky kognitivních testů. V úterý přednesl v Kongresu projev o stavu unie, který trval téměř dvě hodiny. Bidenovi, jehož mentální kapacitě před odstoupením za kampaně důvěřovala čtvrtina voličů, se Trump v průzkumech zatím nepřibližuje.
CNN označuje rostoucí nedůvěru v Trumpův zdravotní stav za výsledek chaotického veřejného vystupování a viditelných fyzických příznaků. Stanice zmiňuje prezidentovo zaměňování Islandu za Grónsko, modřiny na rukou nebo poklimbávání na veřejnosti.
Veřejnost navíc nemá dostatek důvěryhodných informací o prezidentově zdravotním stavu. Například modřiny, které se Trumpovi objevily na rukou koncem prosince, Bílý dům označil za důsledek častého podávání ruky a užívání vysokých dávek aspirinu, informuje CNN.