Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci

Autor: ,
  13:02
Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního videa o zfalšování prezidentských voleb. Demokraté Trumpův příspěvek odsoudili.

Video zveřejněné na Truth Social zobrazuje Obamovy jako opice v džungli, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight.

Ve videu předtím zazní nepravdivá tvrzení, která Trump šířil už v minulosti, že výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems se v prezidentských volbách v roce 2020 podílel na manipulaci s hlasy ve prospěch demokratů. Nad Trumpem tehdy ve volbách zvítězil demokrat Joe Biden.

Melania Trumpová, Donald Trump, Barack Obama a Michelle Obamová (Washington, 20. ledna 2017)
Bývalý americký prezident Barack Obama hovoří s budoucím prezidentem Donaldem Trumpem na pohřbu zesnulého Jimyho Cartera. (9. ledna 2025)
Bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle Obamovou během Národního sjezdu Demokratické strany (20. srpna 2024)
Bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle Obamovou během Národního sjezdu Demokratické strany (20. srpna 2024)
Tisková kancelář kalifornského guvernéra Gavina Newsoma příspěvek ostře kritizovala na sociální síti X. „Nechutné chování od prezidenta. Všichni republikáni to musí odsoudit. Hned,“ stojí v příspěvku.

Trump si vysloužil kritiku i od Obamova někdejšího poradce pro národní bezpečnost a blízkého spojence Bena Rhodese.

Trump v Bílém domě přestěhoval portréty Obamy a Bushů, už nejsou vidět

„Nechť Trumpa a jeho rasistické stoupence pronásleduje vědomí toho, že Američané v budoucnosti budou Obamovy vnímat jako milované osobnosti, zatímco jeho budou studovat jako skvrnu na naší historii,“ napsal Rhodes na X.

Obama je jediným černošským prezidentem v historii Spojených států. V prezidentských volbách v roce 2024 podpořil Trumpovu demokratickou sokyni Kamalu Harrisovou.

Po šedesátce už neřeším, co si myslí jiní, říká Obamová o copáncích i oblékání

Trump loni sdílel video vygenerované AI, na kterém je Obama zatčen v Oválné pracovně a následně se objeví za mřížemi v oranžové vězeňské uniformě.

