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Trump se dal v žebříčku prezidentů na první místo. Historici ho řadí mezi nejhorší

Autor:
  11:42
Donald Trump

Donald Trump | foto: Getty Images

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...
Donald Trump při projevu pod horou Mount Rushmore (3. července 2020).
Donald Trump
Donald Trump
16 fotografií
Americký prezident Donald Trump zveřejnil žebříček amerických prezidentů od nejlepších po nejhorší. Sám se umístil na první příčku, a to před takové velikány, jako jsou George Washington, Abraham Lincoln či Franklin D. Roosevelt. Trump tak reagoval na průzkumy, podle kterých ho republikáni oceňují víc než Lincolna či Ronalda Reagana. Jiné žebříčky ale bývalého šéfa Bílého domu řadí mezi nejhorší prezidenty.

Trumpův příspěvek na jeho sociální síti Truth Social čítá 35 prezidentů. Poněkud zvláštně vynechal některá známá jména, jako právě Reagana či oba Bushe, stejně jako Johna F. Kennedyho.

Šéf Bílého domu svůj žebříček rozdělil do několika kategorií. Jako nejlepšího prezidenta označil sám sebe. Do síně „vynikajících“ prezidentů dal Washingtona, Lincolna, F. D. Roosevelta a Thomase Jeffersona. Zařadil tam i Woodrowa Wilsona a Andrewa Jacksona.

Další kategorií jsou „skoro vynikající“, kam Trump řadí Theodora Roosevelta či Johna Adamse. Následuje ta vůbec nejdelší nazvaná „průměrní“, kde se poněkud překvapivě vyjímá Bill Clinton, s jehož ženou svedl Trump své první prezidentské klání.

Dopouští se podle vás Donald Trump neustálého trollingu?

Úplně dole jsou prezidenti, které Trump označuje za selhání. Nepřekvapivě je tam jeho předchůdce Joe Biden, do něhož se rád strefuje, stejně jako Barack Obama, který je též častým terčem Trumpovy kritiky. Umístil se tam i nedávno zesnulý Jimmy Carter, jehož nynější šéf Bílého domu rád označoval za „nejhoršího prezidenta“. ve všech případech jde o demokraty.

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Opravdu je nejlepší, míní republikáni

Seznam se může zdát dalším projevem Trumpova velkého ega, jímž je prezident velmi proslulý. Nicméně neobjevil se náhodou, byl reakcí na průzkumy, které dávají Trumpovi důvod cítit se pyšně.

Průzkum stanice CNN provedený společností SSRS zjistil, že 53 procent republikánských respondentů nejvíce obdivuje jako prezidenta právě Trumpa. To je výrazně víc než v případě Reagana (18 procent) a Lincolna (osm procent).

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I průzkum Elon University ukázal dominanci Trumpa mezi republikány – 29 procent respondentů s tímto politickým zaměřením ho považuje za nejlepšího prezidenta v americké historii. Trump tak porazil jak Lincolna (25 procent), tak Washingtona (14 procent). Průzkum též ukázal na silný vliv stranické linie. U demokratů Trump nezískal žádnou podporu, u nezávislých šest procent.

Jiné sondáže nicméně naznačují, že u Američanů obecně Trump není tak oblíbený, jak by si sám rád myslel. Prezident v nedávných průzkumech Reuters/Ipsos a Economist/YouGov dosáhl 33procentní podpory, což je jeho doposud nejhorší výsledek. Voliči mu vyčítají válku v Íránu a na ni navázané ekonomické potíže.

Trump je nejhorší prezident dějin USA, Biden čtrnáctý nejlepší, tvrdí průzkum

Ani politologové a historici nesdílejí jeho přesvědčení, že je nejlepším prezidentem, naopak. V průzkumu akademiků Brandona Rottinghause z University of Houston a Justina S. Vaughna z Coastal Carolina University mezi 154 členy Americké politologické asociace se umístil poslední, zatímco Biden byl čtrnáctý. Dotazování proběhlo v roce 2023, ještě před tím, než se Trump znovu stal prezidentem.

Trump bývá mezi nejhorší prezidenty USA řazen opakovaně – po boku Jamese Buchanana, Andrewa Johnsona nebo Warrena Hardinga.

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