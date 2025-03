Kauza autopen: proč automat na prezidentův podpis budí tolik kontroverzí

Jak pracuje autopen? Autopen je poměrně jednoduché zařízení, které se skládá z matrice z plexiskla, do níž je vyryt autentický podpis. Šablona se vloží do přístroje, který podpis přečte a příslušné tahy přenese na dvě ocelová ramena, která jezdí po papíře. Do ramene je možné vložit jakoukoli tužku nebo pero a chová se jako lidská ruka. Za hodinu stroj zvládne až 500 podpisů. Podpisové automaty vyrábí pro Bílý dům zřejmě firma Damilic Corp. a jeden přijde na dva až deset tisíc dolarů (170 tisíc korun). Starší typy autopenu se nevešly ani do dveří, nové modely už jsou vybavené mikroprocesory a podpis umí načíst i z CD.