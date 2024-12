Trump vs. životní prostředí. Bidenovo woke dítko končí, bojí se i tetřívek

1 Odstoupení od klimatické dohody

První rázný krok už Trump potvrdil krátce po listopadových volbách. Není jím nic menšího než odstoupení od Pařížské klimatické dohody z roku 2015. Státy se v ní zavázaly k zavádění opatření, jež omezí globální růst teploty na maximálně 1,5 stupně Celsia v porovnání s předindustriálním obdobím. Podle informací deníku The New York Times již má Trumpův tým připraven příslušný exekutivní příkaz, který odstoupení od dohody nařizuje. Od jeho schválení do definitivního odstoupení Ameriky od dohody musí podle pravidel OSN uplynout nejméně rok.