Kontroverzní tah republikánů. Překreslili volební mapu Texasu, aby udrželi většinu

Zákon míří k podpisu guvernéra, demokraté jej napadnou u soudu.
Změnu volebního obvodu v Texasu schválili republikánští zákonodárci poměrem hlasů 88 ku 52 ve středu večer po téměř osmi hodinách jednání. „Je to extrémní krok,“ zhodnotil pro německý server DW News Sam Wang, profesor na prestižní univerzitě Princeton, který se fenoménem známým také jako „gerrymandering“ zabývá.
Republikáni tak zahájili celostátní bitvu o překreslování map rok před průběžnými volbami v polovině funkčního období prezidenta (takzvanými „midterms“). Ty se budou konat v listopadu 2026 a jejich výsledek značně ovlivní zbylé dva roky Trumpova mandátu.
Jak podotýká web Skynews, strana úřadujícího prezidenta obvykle v průběžných volbách křesla ztrácí. Republikánští zákonodárci si chtěli přerozdělením volebních obvodů tak, aby s největší pravděpodobností získali o pět mandátů víc, pojistit většinu ve Sněmovně reprezentantů i do budoucna.
V současné době republikáni Washington ovládají v poměru 219 ku 212 (bez čtyř neobsazených míst). K získání většiny potřebuje strana 218 křesel. Pokud by se misky vah po průběžných volbách převážili a většinu by získali demokraté, Trumpovi by podle Skynews ve zbytku volebního období ztížili schvalování zákonů.
„Prosím, schvalte tuto mapu co nejdříve,“ tlačil proto Trump na své sociální síti Truth social na texaské zákonodárce dva dny před hlasováním.
Kontroverzní a neobvyklý tah
Ačkoliv podobné překreslení není nelegální, je podle Wanga poměrně neobvyklé. „Texas nemá žádné zákony, které by upravovaly přerozdělování volebních obvodů a může tak dělat to, čeho jsme právě svědky,“ komentoval profesor.
Státy volební mapy upravují každých deset let kvůli pravidelnému sčítání lidu. „Důvodem je právní princip, že by obvody měly mít stejný počet obyvatel,“ vysvětlil Wang. „Přerozdělení volebních obvodů v polovině desetiletí je velmi vzácné,“ zdůraznil.
Několik desítek nespokojených občanů se před středečním hlasováním shromáždilo v texaském Kapitolu. Jejich transparenty hlásaly například „Texas je fialový, ne červený. Zastavte gerrymandering!“ nebo „fašismus je tady“.
Demokraté vrací úder
Přes 50 texaských demokratických zákonodárců na začátku srpna na protest organizovaně opustilo domovský stát, aby zablokovalo jednání sněmovny, která tak přestala být usnášeníschopná. Po jejich pondělním návratu po dvou týdnech jim byl přidělen nepřetržitý policejní dohled, aby se zajistila jejich účast na středečním zasedání.
Jakmile debata začala, dveře do komory se zamkly. Ti členové, kteří chtěli odejít, museli získat a předložit povolení, píše web Skynews.
Demokrat John H. Bucy, obvinil během jednání prezidenta USA slovy: „Toto je mapa Donalda Trumpa. Jasně a záměrně vytváří pět dalších republikánských křesel v Kongresu, protože Trump sám ví, že voliči odmítají jeho program.“
Guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom podle Skynews prohlásil, že je čas „bojovat ohněm proti ohni“. Tamější senát proto ve čtvrtek schválil obdobné překreslení volební mapy tak, aby hlasování do federální Sněmovny reprezentantů demokratické straně v roce 2026 vyneslo také pět křesel navíc.
Tento plán získal podporu bývalého prezidenta Baracka Obamy, který uvedl, že je nutné „odrazit“ krok republikánů v Texasu.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznamuje změny hranic volebních obvodů v Kalifornii. (21. srpna 2025)
Aby změny volebních obvodů v Texasu vstoupily v platnost, musí je vedle tamní Sněmovny reprezentantů schválit také texaský Senát, rovněž ovládaný republikány, a podepsat republikánský guvernér Greg Abbott. Ten se k tomu podle Skynews už dopředu zavázal.
Proces v Kalifornii je obdobný, tamějšímu Senátu ale vládnou demokraté. Web upozorňuje, že tato změna ještě navíc vyžaduje schválení voliči ve zvláštním hlasování, které je naplánované na 4. listopadu.